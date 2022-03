Les élus provençaux rendent hommage à Jean-Pierre Pernaut

C'était l'ami des français et de la télé. Pendant plus de 30 ans il a accompagné les téléspectateurs à l'heure du déjeuner, Jean-Pierre Pernaut était apprécié de tous pour sa bonne humeur, sa chaleur, son empathie et son amour pour les campagnes. Son décès annoncé ce mercredi laisse un grand vide. Jean-Pierre Pernaut avait pris sa retraite en décembre 2020, il est mort à l'âge de 71 ans des suites de son cancer.

Sur les réseaux sociaux de nombreux internautes expriment leur tristesse et lui rendent hommages. Plusieurs élus de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur également ont écrit quelques mots en mémoire à celui qui a tenu les reines du journal de 13 heures pendant de longues années. Renaud Muselier le président de la région Sud PACA parle d'un "personnage unique des médias français, un amoureux de nos régions".

Martine Vassal, présidente du département des Bouches-du-Rhône qualifie Jean-Pierre Pernaut de "meilleur ambassadeur de ses traditions et de ses territoires".

La députée La République en Marche de Marseille Alexandra Louis souligne la longue carrière journalistique de Jean-Pierre Pernaut "50 ans de télévision, des milliers d'heures d'informations".

Quant à Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, il a décidé de poster une photo en noir et blanc de Jean-Pierre Pernaut et évoque "La France qui a perdu un de ses amis".

