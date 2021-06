Les élus toujours mobilisés contre la fermeture de la trésorerie de Manzat

Ils étaient tous là, avec leur écharpe tricolore. Les 29 maires de la communauté de communes Combrailles, Sioule et Morge, et de nombreux adjoints, se sont rassemblés ce mardi matin à Manzat. Ils avaient rendez-vous avec la direction de la DGFiP (Direction Générale des Finances Publiques) pour discuter de la nouvelle organisation des finances publiques sur le territoire. Ils ont signifié une nouvelle fois leur refus de voir la trésorerie fermer au 1er septembre prochain.

Ce n'est pas la première mobilisation. En novembre dernier, les élus avaient obtenu un report à la rentrée prochaine. Ils ne se contentent pas d'un sursis et demandent le maintien définitif de cette trésorerie. Ils ne veulent pas voir les services aux collectivités transférés à Riom et Thiers, ni le service aux particuliers réduit à des points de contact. Sébastien Guillot, le président de la communauté de communes, soutenu par tous les maires de Combrailles, Sioule et Morge, a donc remis ce mardi le courrier officiel exprimant son opposition à la fermeture de la trésorerie de Manzat.

Et surtout, ils refusent la nouvelle disparition d'un service public dans leur territoire, et ce alors que jeudi dernier, la communauté de communes a voté son projet de territoire à l'unanimité. Un projet qui prévoit que Combrailles, Sioule et Morge privilégie le service à la population. C'est encore plus vrai après l'épidémie de Covid-19 avec l'accueil de nouveaux habitants. Il reste deux mois aux élus pour essayer de sauver cette trésorerie.