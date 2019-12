Les emballages cadeaux du Père Noël sont fabriqués aux Papeteries du Poitou

Beaumont Saint-Cyr, France

Aucun des 70 salariés des Papeteries du Poitou ne porte de bonnet vert et pourtant, ils sont les alter-ego des lutins du Papa Noël. L'entreprise installée au nord de Poitiers imprime chaque année 14 millions de mètres d'emballages cadeaux.

Ça fait toujours plaisir quand on voit les enfants qui déballent les cadeaux, même s'ils déchirent le papier, ça reste un plaisir !

En plein rush de Noël, les rotatives des Papeteries tournent à plein régime. "On vient de finir les dernières commandes et c'est le Père Noël qui vient récupérer avec ses lutins retardataires les papiers cadeaux que vous retrouverez au pied de votre sapin", explique Quentin Morgan, responsable développement et collection au sein du groupe Beaumont.

"On exporte en Afrique, en Asie et aux Etats-Unis"

Fondées en 1947 à Buxerolles, les Papeteries du Poitou occupent désormais un site de 10.000 mètres carrés à Beaumont Saint-Cyr. Devenue leader en France dans son secteur, l'imprimerie produit chaque année 14.000 km d'emballages cadeaux, soit l'équivalent de la distance entre Poitiers et Sydney, en Australie !

"Nous avons près de 300 motifs différents dans notre catalogue, détaille Quentin Morgan, ça va du petit sapin aux motifs très colorés pour les enfants et on joue aussi sur les supports, sur du kraft ou du papier métallisé couleur rouge ou dorée forcément pour Noël"

Les Papeteries reçoivent des bobines vierges longues de 10.000 mètres qui sont transformées en rouleau ou petites bobines et sur lesquelles sont imprimées des motifs en fonction des commandes. Beaumont Groupe possède comme clients les enseignes de la grande distribution et les magasins franchisés. Un cinquième du chiffre d'affaire de 12 millions d'euros est réalisé à l'export.