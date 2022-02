Les employés de l'usine Stellantis à Cormelles-le-Royal demandent une hausse des salaires

Les employés de l'usine Stellantis, anciennement PSA, à Cormelles-le-Royal (Calvados), se sont mobilisés mardi 22 février. Ils demandent une hausse des salaires, dans un contexte difficile dû à la crise sanitaire et la pénurie de composants.

"Aujourd'hui, c'est une petite mobilisation, mais on veut montrer notre mécontentement et à l'avenir, nous organiserons des gros débrayages si la situation ne change pas." Edouane est salarié à l'usine Stellantis à Cormelles-le-Royal (Calvados), dans l'agglomération caennaise, et il s'est mobilisé mardi 22 février, avec une trentaine de ses collègues, pour demander une hausse des salaires.

Des négociations ont eu lieu mardi 22 février entre les dirigeants de Stellantis et les syndicats. © Radio France - Marie Martirossian

En pleine crise sanitaire, additionnée à la pénurie de semi-conducteurs dans le monde entier, les conditions de travail des salariés du groupe se sont compliquées, estiment les manifestants. "On n'est pas récompensé alors qu'on fait des efforts constamment, constate Edouane, un grand nombre de collègues sont obligés de revenir trois samedis sur quatre dans le mois, et derrière, les salaires ne suivent pas. Cela fait des années qu'on se serre la ceinture, qu'on fait des économies, ça commence à peser pour nous".

Le groupe Stellantis "va bien financièrement, de très bons chiffres ont été annoncés au mois d'août dernier, alors il faut que les salaires soient augmentés, explique Eric, technicien chez Stellantis, nous demandons 3,8% d'augmentation générale et 1,7% d'augmentation individuelle."

Des négociations en cours entre la direction et les syndicats

Des négociations se tiennent mardi 22 février entre les dirigeants du groupe Stellantis et les syndicats, afin de discuter des augmentations de salaires et de la prime d'intéressement. "Des manifestations commencent à se tenir sur plusieurs sites de Stellantis en France et si nous ne sommes pas entendus, nous continerons à nous mobiliser", promet Stéphane Renault, responsable de la section CFDT Stellantis Caen.