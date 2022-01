Les employés de la mairie de Nice peuvent désormais venir au travail avec leur chien!

Depuis le début du mois de janvier, les employés de la mairie et de la métropole de Nice peuvent venir travailler à l'Hôtel de Ville avec leur chien. Julia est la première à avoir amené son teckel Gary, c'est un vrai bonheur pour elle et pour les collègues...

Henry-Jean Servat est un grand défenseur de nos amis les bêtes, et il continue à les intégrer dans notre quotidien. Les chiens sont désormais acceptées dans les bureaux de l'Hôtel de Ville. Après avoir ouvert les parcs, les plages et les transports en commun aux chiens, l'adjoint délégué à la Protection des Animaux tenait à passer cette nouvelle étape: "Moi je veux que l'on vive en harmonie avec les animaux et être au travail avec eux ça en fait partie!"

Gary le teckel a déjà bien pris ses marques... il est devenu la star de l'Hôtel de Ville © Radio France - Alexis Arades

Henry-Jean Servat promeut les bienfaits de la présence des animaux de compagnie sur le lieu de travail des employés: "Premièrement c'est du stress en moins. Quand on aime son chien on a pas envie de la laisser tout seul à la maison, on ne veut pas qu'il soit malheureux... Et puis deuxièmement on est plus productif! C'est des doses de plaisir permanentes!"

Un point de vue partagé par Julia. Pour elle, venir avec Gary est "tranquillisant". Et puis surtout la présence du teckel apporte aussi de la bonne humeur! Pour elle... et pour les collègues. "Gary permet de créer du lien social. Tout le monde vient le voir, tout le monde est content. C'est génial."

Il faut surtout comprendre que le chien au travail n'est pas un problème

Les collègues ont vite adopté Gary. Dans les couloirs on entend les passants s'adresser à lui "Coucou la star" lance Dominique. Pour elle, Gary est même devenu "un membre de l'équipe, il est un collègue. C'est la star du bureau!"

Avant d'accepter Gary, il a fallu tout de même recueillir l'aval des autres employés, vérifier qu'aucune allergie ne puisse être déclenchée, et vérifier les vaccins de l'animal. Ce sont les pré-requis. Une broutille pour Henry-Jean Servat. "Il faut surtout comprendre que le chien au travail n'est pas un problème. Les gens aiment les chiens et quand ils ont bien élevés il n'y a aucun risque de quoi que ce soit."

Bientôt Gary ne sera plus le seul chien dans les locaux de la Mairie © Radio France - Alexis Arades

Plusieurs employés ont déjà déposé leur demande pour pouvoir venir avec leur animal de compagnie. Un planning sera mis en place pour les différents animaux et éviter des cohabitations difficiles si les chiens ne s'entendent pas entre eux, mais tout le monde est optimiste.

La démarche est pour l'instant ouverte uniquement aux chiens mais Henry-Jean Servat n'exclue pas d'accueillir des chats. Seul petit problème, ils sont moins obéissants que les chiens! Ils risqueraient de se faire la malle...