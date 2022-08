"Les employeurs doivent comprendre qu'ils libèrent parfois les pompiers pour sauver leurs propres enfants"

Cette semaine le ministre de l'intérieur, Gérald Darmanin a lancé un appel solennel aux patrons pour qu'ils facilitent le travail des pompiers volontaires en les laissant quitter leur entreprise sans délai, et en leur attribuant des repos.

Aujourd'hui dans le département de l'Hérault, comme en France d'ailleurs, 80 % des pompiers sont des volontaires : 3 383 sapeurs-pompiers volontaires pour 764 sapeurs-pompiers professionnels. Des hommes et des femmes qui ont un métier et qui doivent quitter leur emploi parfois dans l'urgence pour rejoindre leur caserne. Les employeurs connaissent cette contrainte, mais ne jouent pas toujours le jeu et rechignent parfois à libérer leurs salariés.

Lorsqu'un pompier volontaire est embauché dans une entreprise, un contrat tripartite est signé, entre le salariés-pompier, le SDIS et l'employeur, mais rien n'oblige le patron à libérer ensuite sont salarié pour partir en mission. "Quelquefois, on se dit que c'est malheureux" explique le contrôleur général Eric Florès le patron des sapeurs pompiers de l'Hérault. "Mais le pendant, c'est que si c'était obligatoire, peut être que certains employeurs se poseraient la question avant de recruter un sapeur pompier volontaire. Il est préférable sans doute de faire de la pédagogie"

Certains employeurs n'ont pas réalisé que pour aller sauver leurs enfants quelques fois, ou protéger leur maison du feu, ce sont les pompiers volontaires qu'ils rechignaient à libérer en journée

C'est d'ailleurs ce que font actuellement le préfet, le président du conseil départemental et le patron des sapeurs pompiers de l'Hérault pour identifier les employeurs un peu récalcitrants, pour leur expliquer l'importance de libérer les pompiers volontaires sur leur temps de travail. "Le problème que l'on a en France, c'est que personne ne sait ce qui se passe lorsqu'on fait le 18 ou le 112. Tout le monde pense tout ça fonctionne naturellement avec des professionnels. Or, derrière le 112 ou le 18, vous avez des gens qui quittent leur travail. Vous avez des gens qui quittent leur famille le soir pour porter secours. Et certains employeurs ne comprennent pas ou n'étaient pas au courant que pour aller sauver leurs enfants quelques fois, ou protéger leur maison du feu, c'est les pompiers volontaires qu'ils rechignaient à libérer en journée. Il y a un vrai travail pédagogique à mener. Ça passe par des messages, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur. C'est un travail de fourmi. On a des employeurs qui sont l'hôpital, on a des employeurs qui sont le conseil départemental et on a le petit artisan, on a l'entreprise de La Salvetat, ils sont tous différents. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse ce travail de fourmi. Lorsqu'on leur explique, globalement, on a de la bienveillance en face de nous."

Il faut prendre soin de nos pompiers volontaires

Les employeurs doivent aussi comprendre que ce n'est parce que l'Hérault est relativement épargné par les incendies cet été, qu'il n'y a pas un besoin criant de libérer des pompiers volontaires. Car la solidarité nationale est un enjeu majeur dans la lutte contre les feux en ce moment. "L'Hérault est solidaire comme les départements ont été solidaires pendant plusieurs années à venir en renfort chez nous. Nous envoyons des pompiers en Gironde, ou un peu moins dans le Gard, le Tarn, l'Aveyron, les Bouches du Rhône, la Drôme. Donc à un moment, il faut prendre soin de cette ressource parce que notre objectif, c'est d'être sûr que l'on soit en capacité de répondre à notre nécessité de services publics en permanence."