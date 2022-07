"Les enfants à la piscine et puis voilà !", à la rencontre des Mayennais qui partent en vacances en Mayenne

Si les touristes allemands, néerlandais et anglais sont bien traditionnellement descendus dans les campings de la Mayenne, le campeur est bien souvent un local cette année. Pouvoir d'achat en baisse, canicule qui n'incite pas à faire de la route, de nombreux habitants du département ont choisi de profiter de l'été non loin de leurs domiciles.

"Certains n'ont fait que quatre, sept ou dix kilomètres pour venir ici" déclare Véronique Gamain, la propriétaire du camping Le Parc de Vaux à Ambrières-les-Vallées. "C'était le cas pendant le pont du 14 juillet. Les Mayennais recherchent la piscine, le calme d'un camping. Et de l'ombre. Ici on n'est pas encore sur des prix très élevés, donc c'est ce qui les intéressent aussi" explique la professionnelle.

Sur le parking du camping, plusieurs véhicules sont d'ailleurs immatriculés 53. Philippe arrive de Laval en camping-car. "40 kilomètres à rouler c'est tout. _On a pas fait beaucoup de kilomètres comme il fait très chaud_. Les enfants dans la piscine et puis voila" déclare-t-il. Ce grand-père a emmené ses deux petits-enfants originaires de Laval. Thimoté semble apprécier les voyages de courte durée. "En Mayenne il y a pas mal de coins pour se rafraîchir donc c'est pratique" sourit l'enfant.

Redécouvrir la Mayenne autrement

Voyager proche de son domicile est une façon de redécouvrir la Mayenne poursuit Philippe. "_On peut voir des beaux châteaux qui sont reculés de tout quand on passe en voiture_. À vélo on voit plein de choses" s'exclame le Lavallois. Brigitte profite des joies du camping avec ses deux petites-filles. Elles arrivent de Changé pour des vacances initiatiques sous des tentes. "Elles découvrent la vie avec peu de moyens à notre disposition. Et ça, c'est pas facile quand on a onze ou douze ans, et qu'on est habitué à tout avoir" raconte la grand-mère.

Des locaux présents en juillet dans les campings mayennais, et ce sera probablement le cas en août d'après Véronique Gamain, la responsable du camping Le Parc du Vaux.