Les enfants de Chambray-lès-Tours nés l'an dernier ont désormais un arbre à leur nom

Ce samedi, 96 arbres ont été plantés en l'honneur des 96 petits Chambraisiens nés l'année dernière. Une idée de la municipalité qui ravit les parents.

Un nouvel enfant, un arbre ! A Chambray-lès-Tours ce samedi matin, 96 arbres ont donc été plantés dans le parc René Messon. Des arbres entourés d'une petite étiquette avec le nom et la date de naissance des 96 bébés chambraisiens nés en 2016. "Je trouve l'idée originale et sympa, sourit Angélique, maman d'une petite Ambre âgée d'un an et trois mois. On pourra revenir de temps en temps pour lui montrer son arbre."

Préserver l'environnement

Cela fait maintenant plusieurs années que la municipalité organise cette cérémonie en présence des parents. Un moyen d'accueillir comme il se doit les nouveaux venus, mais aussi de préserver l'environnement : "C'est un geste très fort puisque nous sommes à une époque où on se pose des questions sur l'avenir de la planète, explique Ahmed, un jeune papa. Donc si on peut sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à aimer la nature, c'est un bonheur."

Les parents comptent bien revenir avec leur enfant voir les arbres plantés ce samedi

Parmi les variétés plantées cette année : des sorbiers, des charmes, des frênes, des merisiers et des érables champêtres. Reste cette question : si les fameuses étiquettes s'en vont, comment retrouver l'arbre dans une dizaine d'années, quand le bébé sera devenu grand ? "On a choisi un endroit stratégique, en bout de ligne, pour se rappeler où il est", rigole une maman. Pour les autres, il faudra faire avec les photos prises ce samedi.