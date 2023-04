Les enfants de deux ans passent près d'une heure par jour devant un écran, selon une étude

C'est une donnée inquiétante. Selon une étude longitudinale française depuis l'enfance (Elfe) menée entre 2013 et 2017 et publiée ce mercredi par Santé publique France, les enfants de deux ans passent 56 minutes devant un écran. Ce temps total d'écran augmente régulièrement jusqu'à leurs cinq ans et demi. Il est de 1h20 à trois ans et demi et 1h34 pour les enfants de cinq ans et demi.

L'étude révèle par ailleurs qu**'une part non négligeable se retrouve plus de deux heures par jour** devant un écran : 11,2% des enfants de deux ans en 2013, 18,9% des enfants de trois ans et demi en 2015-2016 et 26% des enfants de cinq ans et demi en 2017. Au total, pour réaliser cette étude, plus de 18.000 enfants, nés en 2011, ont été suivis de deux à cinq ans et demi pour étudier leur exposition quotidienne aux écrans.

Plus les enfants grandissent, moins les parents sont précautionneux

Plus l'âge avance, moins les parents appliquent les recommandations des autorités concernant le temps d'écran quotidien. Le Haut Conseil de la santé publique et l'Académie nationale de médecine préconisent "de ne pas exposer les enfants de moins de trois ans aux écrans, si certaines conditions ne sont pas réunies", telles que la présence d'un adulte, ou l'interactivité).

Des recommandations qu'une minorité de familles suit : 13,7% des enfants de deux ans ne sont ainsi pas exposés aux écrans, et ils ne sont plus que 2,5% à trois ans et demi. À cet âge-là d'ailleurs, un enfant sur deux (49,6%) passe moins d'une heure par jour devant un écran. En revanche, le seuil des quatre heures par jour est dépassé par 1,9% des enfants de deux ans, 3,6% des enfants de 3,5 ans et par 4,7% des enfants de cinq ans et demi.

La télévision, l'écran le plus visionné

La télévision reste l'écran principal visionné par les enfants, même si cette proportion diminue avec l'âge : elle était de 86% (48 minutes) à 2 ans, de 73% (58 minutes) à trois ans et demi, et de 64% (1h) à cinq ans et demi. En plus de cette heure quotidienne passée devant la télévision, les enfants de cinq ans et demi passent en moyenne 17 minutes devant une tablette, sept minutes à jouer à des jeux vidéo sur console, six minutes sur un smartphone et cinq minutes devant un ordinateur.

Des disparités régionales

L'étude révèle quelques disparités régionales. Ainsi, le temps d'écran quotidien pour les enfants de deux ans est plus faible dans les Pays de la Loire (40 minutes) que dans les Hauts-de-France (1h04). À trois ans et demi, les enfants vivant dans les Hauts-de-France passent 1h24 devant des écrans, contre 58 minutes pour les Bretons. À cinq ans et demi, le temps d'écran quotidien est de 1h43 pour les enfants des Hauts-de-France contre 1,13 pour ceux qui vivent en Auvergne-Rhône Alpes.

Les scientifiques constatent par ailleurs que les temps d'écran sont plus élevés chez les enfants ayant des origines étrangères. Plus les enfants ont des grands-parents nés à l'étranger, plus leur temps d'écran moyen est élevé. Les enfants ayant trois ou quatre grands-parents nés à l'étranger passent environ 30 minutes de plus devant un écran que ceux dont les quatre grands-parents sont nés en France.

Enfin, un faible niveau d'études de la mère est souvent associé à un temps d'écran de l'enfant plus élevé. Les enfants de deux ans dont la mère a un niveau collège passent par exemple 45 minutes par jour de plus devant des écrans que les enfants dont la mère a un niveau d'études supérieur ou égal à un bac+5. À cinq ans et demi, l'écart est de 1h15.

Une étude qui a des limites

Si les scientifiques se félicitent d'avoir mené une étude qui "décrit pour la première fois en France l'évolution du temps d'écran des enfants entre deux et cinq ans et demi dans le pays, soit entre 2013 et 2017", ils reconnaissent toutefois quelques limites. Ils expliquent ainsi que la collecte de données ayant été réalisée avant l'épidémie de coronavirus, ces données "ne reflètent pas nécessairement la situation la plus récente". Elles permettent cela dit, selon l'étude, "de documenter la situation antérieure à l'épidémie".

Méthodologie de l'étude

L'exposition quotidienne aux écrans a été mesurée entre 2013 et 2017 au long cours auprès de 18.329 enfants, suivis de 2 à 5 ans et demi. L'étude longitudinale française depuis l'enfance (Elfe) est une cohorte de naissance généraliste lancée en 2011 auprès de 349 maternités de France métropolitaine sélectionnées aléatoirement.

Au total, 320 établissements ont accepté de participer et 18.329 enfants (dont 289 paires de jumeaux), soit 18.040 familles, ont ensuite été recrutés, durant quatre vagues réparties sur l'année 2011. Ces enfants ont été suivis par des enquêtes téléphoniques aux âges de deux mois, un, deux, trois ans et demi et cinq ans et demi. Une visite à domicile a également été menée à l'âge de trois ans et demi. L'enquête à deux ans s'est tenue de mai 2013 à avril 2014, celle à trois ans et demi s'est déroulée de septembre 2014 à août 2015 et l'enquête à cinq ans et demi s'est déroulée de janvier à septembre 2017.