Les enfants de l'ASE privés de Noël : la députée drômoise Célia de Lavergne écrit au Premier ministre

Célia de Lavergne, députée de la Drôme, vient d'envoyer un courrier au Premier ministre pour garantir l'accès aux centres de vacances pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance (ASE) ce Noël. Pour le moment, à cause de la crise sanitaire, ces enfants n'ont pas le droit de partir dans les centres de vacances pour passer les fêtes comme ils le font chaque année.

"Un moment très important pour ces enfants parfois brisés"

Célia de Lavergne a été alertée par Patricia Vartanian, directrice du centre de vacances du Martouret situé sur sa circonscription à Die. Ce centre accueille depuis plus dix ans 100 à 150 enfants de l'ASE pendant les vacances de Noël. Ce sont des enfants qui ont été placés en foyer ou en famille d'accueil et qui n'ont pas de proches avec qui passer Noël.

Ils viennent chaque année fêter Noël dans ces centres de vacances, avec un repas de Noël, des cadeaux et ils retrouvent leurs copains des années précédentes. "Ces enfants nous demandent de revenir, il attendent avec impatience ce moment de Noël, un peu magique et qui leur fait beaucoup de bien" explique Patricia Vartanian. "Ces enfants comptent beaucoup sur ce moment particulier, convivial, très fraternel ; certains de ces enfants ont été brisés, ils ont des souffrances psychologiques très fortes".

"Une véritable injustice"

"Aujourd'hui, la réglementation dit qu'à partir du 15 décembre les Français peuvent aller passer un Noël en famille et pas ces enfants qui doivent rester dans leur foyer ; c'est inacceptable" déplore Célia de Lavergne. "Une jeune fille m'a écrit pour me dire qu'elle avait besoin de passer Noël dans ce centre de vacances de Die".

"Ce sont des enfants qui ont un parcours de vie déjà difficile, pour qui le confinement est d'autant plus difficile, on ne peut pas leur enlever leur fête de Noël" précise la députée de la Drôme. "Ces enfants ont besoin de se retrouver, de fêter Noël à leur manière, pour tenir dans cette période difficile, pour reprendre espoir et créer du lien social dans un moment où notre société est très bousculée".

Célia de Lavergne assure que toutes les précautions sanitaires sont mises en place dans ces centres de vacances pour éviter la propagation du virus. "La distanciation physique peut être respectée, il est même proposé de tester ces enfants avant et après ces vacances de Noël".

Cette interdiction est une véritable injustice pour la directrice du Martouret et la députée Célia de Lavergne. Copier

La députée drômoise est assez confiante, elle compte bien convaincre le Premier Ministre et espère qu'une dérogation sera prise rapidement pour permettre à ces enfants de l'ASE de passer les fêtes de Noël dans ces centres de vacances car ces derniers doivent pouvoir s'organiser pour les accueillir.