Les enfants de La Rabatelière pourront aller à l'école publique en car à la rentrée

Comme de nombreuses communes en Vendée, La Rabatelière n'a qu'une école privée. Plusieurs parents de ce village d'un millier d'habitants ont donc fait le choix de mettre leurs enfants, 11 en tout, à l'école publique à Chavagnes-en-Paillers, située à quatre kilomètres.

Ces parents réclamaient depuis cinq ans un transport scolaire adapté pour leurs enfants et ils viennent d'obtenir satisfaction. Comme ils le demandaient, un car fera un arrêt à la rentrée prochaine dans le bourg du village pour emmener les enfants. Cette solution, annoncée par la Région Pays de la Loire, est désormais possible, car deux arrêts ont été supprimés sur le circuit de Chavagnes-en-Paillers, faute d'élèves à transporter.

Maman de quatre enfants à l'école publique et présidente de l'Amicale laïque de La Rabatelière, Julie Caux ne cache pas sa joie : "Après cinq ans de démarches, de courriers, de sollicitations, une solution a enfin pu être trouvée, pour permettre aux enfants d'accéder à l'école publique, qui est un droit. Ce qui n'était pas forcément le cas chez nous, comme dans beaucoup de communes vendéennes encore malheureusement."

"Cet arrêt de car va être une bouffée d'oxygène"

Julie Caux tient à remercier les soutiens reçus durant ces années, car ce futur arrêt de car va changer la vie des familles de La Rabatelière qui mettent leurs enfants à l'école publique : "Ça veut dire qu'au niveau professionnel, on va enfin pouvoir débloquer des choses parce que, là, on était coincé avec tous les trajets à réaliser pour récupérer les enfants ou les déposer. Ça va être une bouffée d'oxygène, cet arrêt de car".

La présidente de l'Amicale laïque de La Rabatelière se refuse, malgré tout, à parler de victoire : "Ça veut dire que c'est un combat, donc que c'est très guerrier et ce ne sont pas des propos que j'aime". Elle préfère dire que "l'injustice est réparée". Et la militante de poursuivre : "On parle souvent de principes de laïcité qui peuvent être bafoués par certaines religions et, parfois, on oublie la religion catholique."

L'école privée de La Rabatelière ne connaîtra pas d'hécatombe

Elle connaît pourtant les particularismes de son département : "En Vendée, le poids de la religion est assez fort. Il y a une histoire aussi, qui fait que c'est très présent. Et ce n'est pas un souci à partir du moment où la tolérance est de mise et où le droit des enfants est respecté. Donc là aujourd'hui, c'est un grand pas pour nous, car c'est un peu de laïcité qui arrive jusqu'à La Rabatelière."

Julie Caux sait bien que l'école privée de La Rabatelière, où près de cent élèves sont scolarisés, ne connaîtra pas d'hécatombe en matière d'effectifs à la rentrée prochaine : "'L'école catholique répond aux besoins d'une grande majorité de la population. Mais ça va permettre aux familles d'avoir le choix", dit-elle.