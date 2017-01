"Les enfants de Tchernobyl" à la recherche de 40 familles d'accueil pour cet été

L'association humanitaire "Les enfants de Tchernobyl" recherche une quarantaine de familles pour accueillir cet été des enfants ukrainiens et russes, victimes des radiations de la centrale nucléaire qui a explosé en 1986.

Comme chaque année, l'association humanitaire "Les enfants de Tchernobyl" recherche des familles pour accueillir des enfants, victimes des radiations directes ou indirectes des radiations suite à l’explosion de la centrale nucléaire le 26 avril 1986. Cette année, l'association recherche 40 nouvelles familles d'accueil sur toute l'Alsace et les départements limitrophes. 200 enfants vont venir sur les deux mois d'été : 40 nouveaux enfants et 160 enfants vont être réa-cueillis dans les mêmes familles. Âgés de 8 à 11 ans, ils sont tous issus de milieux défavorisés.

Il faut avoir du temps à consacrer à l'enfant. Céline Weiss - bénévole au sein de l'association "Les enfants de Tchernobyl"

Pour accueillir un enfant chez soi, il n'y a pas de critères de sélection pour Céline Weiss, bénévole au sein de l'association et en charge de l'accueil : "La première démarche c'est d'avoir du temps à lui consacrer. Il faut se comporter avec l'enfant comme avec son propre enfant, ni plus ni mois. Il y a une seule restriction c'est qu'on ne peut pas partir en vacances avec l'enfant la première année." Quant aux modalités, il y a juste un entretien téléphonique et une visite au domicile de la famille pour signer le contrat d'accueil.

Si vous souhaitez devenir famille d’accueil, vous pouvez vous renseigner auprès de l’association « Les Enfants de Tchernobyl » par mail lesenfantsdetchernobyl@gmail.com ou par téléphone au 06-73-15-15-81.