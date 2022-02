Les enfants des Bouches-du-Rhône apprennent à nager à bord d'un camion piscine

Le camion piscine du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône commence sa tournée par Auriol pour six semaines, ce samedi.

Il va sillonner les routes des Bouches-du-Rhône pour que les enfants puissent se familiariser avec l'eau et les rudiments de la natation. Le camion piscine du Conseil départemental entame sa tournée par six semaines à Auriol. Il est arrivé ce samedi. Une phase de test pour voir s'il attire la foule. Pour l'instant, 300 Auriolais de tous âges sont inscrits.

Un petit bassin chauffé à 29°C

A l'intérieur de la remorque du camion, un bassin de 8 mètres de long pour 2 mètres de large. Le fond de la piscine module entre 0 et 1,20 mètre. L'eau est chauffée à 29°C. En plus de la petite piscine, un espace vestiaire et un local technique.

Des maîtres nageurs vont animer plusieurs types d'activités pour les bébés, les enfants et les plus âgés : natation, aquasanté, et lutte contre l'aquaphobie. "Ma fille est inscrite au centre aéré, donc elle va y aller pendant une semaine, une heure par jour. Elle a de la chance", sourit Gina, maman d'une fillette de 3 ans. D'habitude, elle n'emmène pas ses enfants à la piscine, car il n'y en a pas à Auriol. "La première piscine est à Aubagne, à une douzaine de kilomètres, donc nos enfants ne peuvent pas apprendre à nager", souligne la maire de la commune, Véronique Miquelly.

Des bases pour éviter les noyades

C'est l'objectif de ce camion piscine : aller à la rencontre des habitants des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas accès à des piscines publiques. "C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde, pour notre environnement, pour les enfants et pour les parents", explique Martine Vassal. La présidente du Conseil départemental souhaite avec cette opération, prévenir au maximum les noyades et les accidents domestiques.