Les enfants des écoles de Nice sensibilisés au vélo et au Tour de France cycliste

Nice, France

Pour sensibiliser les enfants à la pratique du vélo et les informer sur le Tour de France cycliste, des animations ont lieu dans les écoles de Nice, avec des stands pédagogiques, un parcours de VTT dans la cour de récréation. Jeudi, une étape du tour a fait escale à l'école Mantega , avenue Pessicart à Nice.

Les enfants de chaque classe sont invités dans la cour de récréation autour de stands : coloriage de maillots, on explique les différentes étapes du Tour de France grâce à une maquette où les élèves positionnent des vélos. Amaël Moinard a participé à onze Tour de France, le cycliste Azuréen a pris sa retraité cet été, il est heureux de transmettre sa passion, "c'est très plaisant quand on est sportif de haut-niveau de partager sa passion avec des enfants qui deviendront peut-être un jour des passionnés".

Des actions pédagogiques et ludiques sont prévues de mars à juin dans les classes et des ateliers pratique du VTT : "on s'est rendu compte qu'en ville, peu d'enfants maîtrisent le vélo et il faut proposer davantage cette pratique à l'école" constate le maire de Nice Christian Estrosi. Jean-Marc Giaume, l'adjoint au maire délégué à l'éducation veut sensibiliser dès le plus jeune âge les enfants à la pratique du vélo "avec les centres de loisirs, on mène des opérations de sensibilisation, ainsi qu'avec la police municipale. Il faut développer les modes de transports propres, les enfants sont les meilleurs vecteurs, donc on se sert du Tour de France pour diffuser dans nos écoles la pratique du vélo."

Des menus du Tour de France sont aussi cuisinés dans les écoles pour faire connaitre aux enfants les spécialités culinaires de différentes régions. Jeudi, le chef de la cuisine centrale a proposé un repas savoyard. Prochaine étape, la dictée du Tour dans 10 écoles de Nice, auprès des classes de CM2 le 18 mars prochain.

Les écoliers ont fabriqué des couronnes aux couleurs des maillots des cyclistes © Radio France - Marion Chantreau