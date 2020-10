Les enfants du Blanc profitent des vacances pour apprendre à nager

Les vacances de la Toussaint sont sportives pour une quinzaine de petits brennous. Le club de natation Les Dauphins du Blanc organise toute la semaine un stage pour apprendre aux enfants de 4 à 12 ans à nager. Ou plus exactement à se débrouiller tout seuls dans l'eau. Un projet national nommé "J'apprends à nager" qui cartonne au Blanc, depuis ce lundi 26 octobre 2020.

"Beaucoup d'enfants ne savent pas nager en Berry"

Les enfants doivent suivre dix heures de cours de natation en piscine avec des coachs du club. L'objectif : être autonome dans l'eau à la fin du stage.

Des cours nécessaires en Berry, selon le coach Frédéric Antigny, "on a un gros déficit de piscines dans notre région, en particulier dans l'Indre", explique-t-il. Beaucoup d'enfants ne savent donc pas nager, et le stage de la Toussaint vise plus précisément les 5-8 ans.

Une quinzaine d'enfants suivent des cours de natation avec le club des Dauphins du Blanc, depuis ce lundi, pour apprendre à se débrouiller seuls dans l'eau © Radio France - Winnny Claret

Cours de natation interdits pour les écoles et collèges du Blanc

D'autant que les cours de natation sont interdits aux écoles et collèges, depuis l'ouverture de la piscine fermée fin septembre. Et ce malgré la dérogation accordée aux groupes scolaires en France. La maison des sports pointe des vestiaires inadaptés et un problème de ventilation au niveau du bassin.