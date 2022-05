Les enfants et les adolescents utilisent la langue basque davantage que les adultes dans l'espace public

Une personne sur huit s'exprime en langue basque dans l'espace public sur l'ensemble des sept provinces du Pays basque selon la huitième étude menée par le Cluster Socio-Linguistique. Sur tous les territoires, les enfants et les femmes sont les personnes qui utilisent le plus l'euskara.

C'est sûrement un des effets du développement de l'enseignement immersif et bilingue, selon l'étude de Soziolinguistika Klusterra menée tous les cinq ans, au Pays basque nord près de 10% des enfants et 7% des adolescents utilisent la langue basque dans l'espace public. C'est à peine 4% concernant les adultes. À l'automne dernier, 300 observateurs du Cluster Socio-Linguistique se sont balladés dans tout le Pays basque pour écouter 200 000 conversations. Ce mercredi, les membres du collectif ont présenté les conclusions à Saint Sébastien.

Il y a 25 ans, lors de la première étude, au nord des Pyrénées 8% des conversations étaient en euskara. Actuellement c'est trois points de moins. En cause, la baisse d'échanges en langue basque dans les territoires paradoxalement les plus de bascophones : la Soule et la Basse Navarre. Dans certaines communes, l'espagnol et plus utilisé que le basque. À Bayonne, à peine 2,5% des conversations ont lieu en euskara selon l'étude. Au Pays basque nord, sur les 315 000 habitants, 22% maitrisent la langue basque et 9% la comprennent sans pouvoir tenir une conversation. Les résultats de la nouvelle enquête sociolinguistique menée il y a plusieurs semaines seront présentés dans quelques mois.

Le Gipuzkoa reste le moteur de l'euskara

La province du Gipuzkoa est le territoire où les habitants utilisent le plus l'euskara : 31% des conversations, 15% à Saint Sébastien qui reste la capitale la plus bascophone. En Biscaye le pourcentage descend à 9%, trois points de moins en Navarre et même à 4% à Vitoria. Il s'agit, tout de même, d'une petite victoire pour les bascophiles car il y a 40 ans pratiquement personne ne maitrisait l'euskara dans la capitale de l'Alava. Depuis, l'enseignement de l'euskara s'est quasi généralisé et elle a même un statut de langue officielle avec le castillan. L'étude souligne également la présence de plus en plus importante d'autres langues. "Il s'agit des conséquences du développement du tourisme et des nombreuses migrations au Pays basque" assurent les auteurs de l'enquête qui organisent une journée de réflexion le 22 juin prochain à Bilbao.

Ikerketaren egileek azpi marratu dute euskararen erabileraren apaltzea gelditu dela, Ipar Euskal Herrian salbu © Radio France - Franck Dolosor

Soziolinguistika Klustarrek egin duen zortzigarren neurketaren arabera, euskararen presentzia bere horretan egon da azken bost urteetan. 1989tik %2 hazi da erabilera baina egoera arrunt desberdina da herrialdeen arabera. Gipuzkoako karriketan mintzatzen da gehien euskara (%31), ondotik Bizkaian (%9) eta ainitzez gutiago Nafarroa Garaia, Araba eta Ipar Euskal Herrian.

Ipar Euskal Herrian ere haurren artean neurtu da euskararen erabilera haundiena Copier

Euskararen arnasguneetan erabilera apaldu dela azpi marratu dute neurketaren egileek.