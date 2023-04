Les enfants font leur marché à Marseillan

Si vous n'êtes pas accompagnés d'un enfant, n'insistez pas, vous ne pourrez pas entrer sous les halles couvertes place Carnot à Marseillan au bord de l'étang de Thau. Car ici, seuls les plus jeunes peuvent pénétrer dans l'espace aménagé en plein centre-ville. Ce mardi, c'est jours de marché. Mais exceptionnellement une partie des stands est tenue par des enfants. Et les acheteurs ont aussi moins de 18 ans.

Ce marché à hauteur d'enfants est organisé pour la troisième année par la mairie de Marseillan en partenariat avec la Fédération nationale des Marchés de France. L'objectif est évidemment de valoriser les marchés auprès des plus jeunes et de les sensibiliser aux circuits courts.

Plus d'une centaine de nouveaux marchés verrait le jour chaque année dans l’Hexagone, sous l’impulsion de collectivités. Une manière pour elles de redynamiser leurs centres-villes. Il y a 20 ans, deux nouveaux marchés par an s'installaient dans l'Hérault, aujourd'hui, on passerait à dix chaque année.

Le fruitatou, la monnaie locale fictive en circulation au marché des enfants de Marseillan - mairie de Marseillan

Sur les étals installés sous la halle couverte, des fruits et légumes, dont l'odeur comme la fraise parfume les stands. Chaque enfant fait ses courses comme il le souhaite, comme leurs parents. Et pour les achats, ils disposent d'une monnaie fictive. Un fruitatou permet par exemple d'acheter une barquette de tomates.

Ce marché à hauteur d'enfants, lancé pour la toute première fois à Marseillan depuis fait des petits dans de nombreuses collectivités. Les demandes des mairies sont importantes confie Daniel Chassin, le président du syndicat des commerçants non-sédentaires de l'ouest-Hérault.

Cette année, le marché a été agrandi avec l'installation de stands pédagogiques, ainsi que deux smoothies. Les jeunes clients devaient pédaler pour déguster un bon verre de vitamines.

L'an passé plus de 450 enfants de Marseillan et des communes voisines étaient venus faire leurs courses.