Les enfants ouvrent leurs oreilles grâce au festival À hauteur d'enfants

C'est une première à Montpellier. Pendant quatre jours, les enfant ont pu participer au festival À hauteur d'enfants à la halle tropisme. Un événement dédié à l'écoute et à la création sonore à destination des enfants et des adolescents.

Le festival À hauteur d'enfants à la halle tropisme touche à sa fin ce dimanche 7 novembre. Pendant quatre jours, les enfants et les adolescents ont pu suivre certains ateliers sonores pour découvrir le monde de la radio, de la création sonore.

Il y en avait pour tous les âges, de 2 ans à 17 ans avec l'atelier proposé par l'éditeur de livre sonore Benjamins Média, J'écoute dans le noir, Les instruments miracles de Marc Calas, Les marchés de Montpellier et du futur réalisé par le laboratoire LHUMAIN de l'université Paul Valéry à Montpellier, l'atelier radio de Claire Moutarde et Valentin Bertrand. Des ateliers parfois "bizarre" selon Chayma comme celui de Marc Calas, Les Instruments miracles. Deux guitares que les enfants frottent avec leurs doigts ou un bâton, une fausse queue de chat qui fait miaou ! lorsqu'elle est frappée et qui ronronne lorsqu'elle est caressée. Les sons passent par un ordinateur qui les transforment pour créer une pièce sonore. Le résultat fait penser à des sons de la vie réelle, comme le passage d'un train, la pluie ou la chute de plusieurs pierres ou à des ambiances imaginaires, comme celle d'une maison hantée.

J'aurais jamais imaginé rencontrer le maire de Montpellier

Pour les enfants de l'atelier radio, ce samedi 6 novembre aura été marqué par la rencontre avec Michaël Delafosse. Le maire de Montpellier est venu participer à l'émission dans le studio de France Bleu Hérault, installé à l'entrée de la halle tropisme. Il s'est prêté au jeu des questions/réponses avec les enfants. Le jeune Sacha, 13 ans, lui a demandé si sa mission de maire était difficile. Michaël Delafosse lui a répondu "certes, c'est un peu dur j'ai trop de travail mais j'ai choisi cette vie et elle me convient". La jeune Chérine, 12ans, ne pensait pas que cet homme était le maire, elle lui a donc demandé sa carte d'identité pour vérifier l'info. Quand elle a vu la carte, tous les enfants étaient stupéfaits d'avoir la chance de rencontre le premier édile.

Une exposition de vieux matériel radio a été installée par l'équipe technique de France Bleu Hérault. Des vieux micros, des radios des années 50's et des enregistreurs à bandes magnétiques. Un matériel très lourd, "aussi lourd que mon cartable de 6ème" a dit Sacha en portant que le vieux Nagra.

Une très belle expérience pour nous ! Vivement l'année prochaine !

Article signé par Sacha et Chayma.