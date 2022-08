Six enfants ukrainiens, réfugiés à Amiens et partis en vacances à la mer grâce aux Lions Club, viennent de faire leur retour ce samedi 20 août. Le blues du retour de vacances n'est pas loin, ce qui est bon signe, soulignent les organisateurs. Dans leurs valises également, des dessins pour le pape.

Des enfants ukrainiens d'Amiens rentrent de vacances, des souvenirs plein la tête et des dessins pour le pape

Ils connaissent le déchirement de la fin des vacances, et pas celui de la guerre : six enfants ukrainiens réfugiés à Amiens viennent de rentrer d'une semaine à la mer, près du Touquet dans le Pas-de-Calais, organisée par le Lions Club des Hauts-de-France. Dans leurs valises, plein de souvenirs et une trentaine de dessins destinés au pape François.

La nostalgie des vacances et pas celle du pays, pour quelques jours

Certains des jeunes ukrainiens arborent une mine une peu boudeuse, ce samedi 20 août, à leur retour à Amiens. Ils retrouvent certes leurs proches mais viennent de quitter Samer, dans le Pas-de-Calais, et une semaine d'attractions dont Diana dresse la liste par ordre de préférence : "l'aquarium, Nausicaa, le parc d'attractions".

Ces réfugiés amiénois ont aussi rejoints d'autres enfants ukrainiens de toute la région, grâce aux Lions Club des Hauts-de-France. Difficile de quitter ces nouveaux amis, témoigne Diana : "il y avait beaucoup de bons moments. Je serais bien restée plus longtemps." Sébastien, l'un des accompagnateurs, a bien remarqué comment le groupe est devenu plus soudé au fil des jours : "ils ont échangé des numéros, c'est normal d'être un peu triste au retour. Mais ça les a sorti de leur quotidien, des informations qu'on évite de leur montrer mais qu'ils captent quand même. Là, ils ont bien coupé."

C'est une première réussie, donc pour le Lions Club, mais pas question de s'en féliciter ou de prévoir une nouvelle édition l'année prochaine pour l'un des responsables dans les Hauts-de-France, Patrice Hubault : "ah non ! On ne peut que leur souhaiter de rentrer au pays l'année prochaine, c'est évident."

Une trentaine de dessins remis au pape François cette semaine

Dans leurs valises, les enfants ramènent des chapeaux, des souvenirs, et puis aussi une trentaine de dessins préparés pendant le séjour pour le pape François, à Rome, qui seront remis par une délégation amiénoise ce mardi. C'est Flavie Herbette, de l'association Centropolis, qui est à l'origine de l'initiative : "notre diocèse d'Amiens envoie des jeunes servants rencontrer le pape cette semaine. On réfléchissait à des offrandes, des cadeaux, ou des intentions spéciales, et nous avons pensé à l'Ukraine."

La délégation part ce dimanche midi du diocèse d'Amiens. Par ailleurs Centropolis envisage de nouvelles actions en faveur des réfugiés ukrainiens à la rentrée, en partenariat avec la Banque alimentaire, avec notamment la livraison de repas aux familles toujours coincées dans des hôtels.