Les enfants vous racontent le 1er festival sonore France Bleu Hérault À Hauteur d'Enfants !

C'est une chronique À Hauteur d'enfants un peu spécial aujourd'hui. Elle va vous faire vivre le tout 1er festival sonore pour le jeune public qui s'est déroulé du 4 au 7 novembre dernier à la halle tropisme de l'intérieur, à hauteur d'enfants.

Le festival était organisé par France Bleu Hérault en partenariat avec la Coodio et la Halle Tropisme. Les enfants de 2 ans à 17 ans pouvaient découvrir le Son avec des ateliers radio, des installations plastiques et sonores et des conférences autour de la radio et du son.

Claire Moutarde a animé un atelier radio pendant 4 jours. Une vingtaine d'enfants ont appris à faire des reportages et donner leur vision du festival.

Lou a interviewé Margaux qui travaille à la Halle tropisme depuis la création du lieu en 2019. Elle lui a expliqué l'architecture de la Halle.

Lou interviewe Margaux qui travaille à la Halle Tropisme Copier

La halle tropisme a été envahi d'enfants pendant 4 jours, ils ont pu jouer, s'amuser et voir des spectacles sonores. Visite guidée des lieux avec Suzanne et Lucie.

Visite guidée de la Halle Tropisme avec Suzanne et Lucie Copier

Elles sont découvert Fragments de Paradis, une installation plastique et sonore proposée par l'artiste Marc Calas. Il a également animé un atelier appelé Les Instruments Miracles.

Pendant le festival sonore France Bleu À Hauteur d'enfants, les volontaires ont pu participer à l'atelier J'écoute dans le noir de l'éditeur de livre sonore Benjamins Média.

Reportage de Chérine, Manon, Romain, Andria et Valentin Copier

Autre atelier dans lequel les enfants se sont régalés, Mayssa's caravan, proposés par Mayssa Issa, dans une caravane...

L'atelier Mayssa's Caravan Copier

L'atelier radio a beaucoup attiré les vrais journalistes, enfin, les journalistes adultes. Une équipe de France 3 montpellier est venue tourner un reportage sur le festival. Et cela a inspiré Noor et Maïssa.

Luc, journaliste à France 3 Montpellier explique pourquoi il a choisi ce métier Copier

Lou enregistre son commentaire © Radio France - Claire Moutarde

Du bazar mais beaucoup de joie en montage © Radio France - Claire Moutarde

Michaël Delafosse, maire de Montpellier, avec l'équipe de journalistes junior de France Bleu Hérault © Radio France - Claire Moutarde

Luc, journaliste à France 3, interviewé par Noor et Maïssa © Radio France - Claire Moutarde

Merci à tous les enfants qui ont participé à l'atelier radio : Maïssa, Chayma, Paolo, Lou, Gabin, Chérine, Sacha, Sacha, Noor, Elisa, Alix, Louise, Manon, Andria, Romain, Suzan, Lucie, Anousha, Paolo et Matéo.