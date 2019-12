Les enseignantes en grève des lycées de Carpentras demandent des explications aux députés

Carpentras, France

Des enseignantes en grève des lycées Jean Henri Fabre et Victor Hugo de Carpentras sont allées discuter de la réforme des retraites avec les députés La République En Marche et Les Républicains. Le député LR Julien Aubert leur a expliqué qu'il est attaché au système actuel de retraite par répartition. L'intersyndicale FSU et SUD Education a aussi rencontré Adrien Morenas (LREM) pour dire leur colère. Après une heure de discussion, les enseignantes en grève ressortent déçues : le député LREM nous a ressorti la communication du gouvernement disent-elles. Le député assure les enseignantes que le projet que présentera le premier ministre mercredi sera modifiable. En attendant, la grève se poursuit dans les lycées Fabre et Hugo à Carpentras.

30 euros par mois, signal favorable ou insulte faite aux profs

La professeure de lettres du lycée Fabre de Carpentras a confié au député sa surprise à l'annonce de 300 euros d'augmentations : "je pensais que c'était 300 euros par mois puisqu'on risque de perdre 300 euros par mois sur nos retraites... mais non, c'est 300 euros par an c'est presque insultant pour les enseignants". Le député Adrien Morénas estime que "un peu moins de 30 euros par mois, c'est un signal favorable"

Le député La république En marche leur rétorque que "c'est un signale favorable un peu moins de 30 euros par mois." Les enseignantes s'agacent aussi car _"on entend souvent qu' nous n'avons pas compris. on peu_t se sentir insultées car les explication de texte, c'est notre métier au quotidien". Adrien Morenas veut rassurer sans s'engager "le seul truc que je vais dire: aujourd’hui la réforme n'est pas définie. Le cadre va être donnée mercredi par le Premier ministre. ce cadre il est amendable. Il est discutable".

La grève se poursuit dans les lycées Fabre et Hugo de Carpentras.