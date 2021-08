Les entreprises de charpente et de menuiserie ont beaucoup de mal à se fournir en bois

Des retards de chantiers et des matériaux dont le prix s'envole. En ce moment, la filière bois est en crise, à cause notamment d'une très forte demande du marché américain qui se tourne donc vers l'Europe. Et ce sont les entreprises de charpente et de menuiserie française qui en font les frais.

Pas facile en ce moment pour les entreprises de menuiserie et de charpente de trouver du bois. Depuis plusieurs mois, le marché mondial est totalement désorganisé et il est devenu très compliqué de s'approvisionner, en particulier en produits de deuxième transformation, comme les panneaux ou le lamellé-collé, un assemblage de lamelle de bois entre elles, qui permet de faire des charpentes avec une portée plus importante.

Des prix qui doublent ou triplent

"En fait, les États-Unis se sont brouillés avec le Canada, qui était leur principal fournisseur", explique Guillaume Clément, le patron de l'entreprise Cecoia. "Donc les Américains se sont tournés vers les fournisseurs européens pour acheter du bois, et au prix fort." Selon le chef d'entreprise, ces fournisseurs auraient tendance à privilégier les meilleurs acheteurs. "Donc le marché français est comme rationné, on ne sait jamais quand on va être livré ni en quelle quantité, c'est quand ça les arrange", confie Guillaume Clément, qui doit rogner sur ses marges et trouver de nouvelles solutions pour ses clients.

Guillaume Clément, patron de Cecoia, installé au Chambon-Feugerolles. © Radio France - Tommy Cattaneo

Se servir de cette crise pour redécouvrir les ressources locales

"On n'est pas surpris d'être confronté à cette crise" explique de son côté Aline Duverger, architecte stéphanoise et nouvelle présidente de Fibois 42, association qui réunit toutes les entreprises qui travaillent autour du bois. Selon elle, c'est aussi l'occasion pour la filière française de se réorganiser et surtout d'apprendre à utiliser au maximum le bois de nos forêts françaises. "Bien sûr aujourd'hui il est important d'avoir de grands projets, avec des poutres de lamellé-collé qui viennent de l'étranger, mais pour le reste il ne faut pas oublier nos ressources locales, comme par exemple les feuillus. Aujourd'hui dans la construction, on utilise le douglas, le sapin et le pin, alors qu'on a de très belles forêts avec des châtaigniers ou des chênes. Donc parfois en situation de crise, on redécouvre des choses qui sont sur nos territoires et la question du prix devient presque anecdotique. Si aujourd'hui on vend du bois au prix du chêne, peut-être qu'il faut utiliser du chêne."

Planches de bois après leur transformation en scierie. © Radio France - Tommty Cattaneo.

Les carnets de commandes des scieries françaises sont pleins

L'effet positif, si l'on peut dire, c'est que les scieries françaises qui travaillent avec du bois local n'ont jamais eu autant de commandes. "Habituellement, on a du travail pour trois semaines, sauf que là on est complet jusqu'au mois de décembre, et le temps que les Américains aient assez de bois, ça va durer un moment", explique Jean-Christophe Montmartin, installé à la Talaudière. Comme en France, 50% du bois est importé, lui et ses 11 salariés ont vu une vague de nouveaux clients arriver en février, avant d'être submergé. "On était plutôt content au départ, mais après on s'est dit qu'on allait pas prendre de nouveaux clients, parce qu'on arriverait pas à suivre. Il faudrait qu'on travaille jour et nuit pour en faire un peu plus." Malgré ça il a réussi à produire 20% de plus sur ces six derniers mois. "Ca marche très bien, même si on a hâte de prendre quelques jours de vacances parce qu'on en peut plus."

Jean-Christophe Montmartin. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Pour Jean-Christophe Montmartin, dont les grumes à de sapin, d'épicéa et de douglas viennent de la région, cette crise mondiale du bois représente aussi une belle opportunité pour la filière française. "Plutôt que de commander du bois d'Allemagne ou à l'autre bout de la planète, on voit qu'on a du bois dans le Pilat, dans le Massif Central, dans le Jura et le bois local a ses vertus." L'entreprise prévoit d'embaucher un salarié supplémentaire en septembre et d'investir dans de nouvelles machines.