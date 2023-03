Les entreprises des Landes sont-elles de bonnes élèves en matière d'égalité homme-femme ?

A l'occasion du 8 mars (mardi) et de la journée internationale du droit des femmes, le gouvernement va dévoiler un nouveau plan égalité femme-homme dans les entreprises. Objectif : favoriser toujours plus l'inclusion et l'égalité entre les deux sexes dans le milieu professionnel. Apres l'index égalité ( Index EgaPro) mis en place il y a trois ans, la Première Ministre Elisabeth Borne entend aller plus loin. Elle veut l'utiliser comme condition d'accès aux aides de l'état et aux marchés publics. Dans les Landes 84,4 % des entreprises ont publié leur index pour 2022. La plupart obtiennent de bons scores mais certains secteurs peinent encore à appliquer l'égalité entre les femmes et les hommes.

ⓘ Publicité

Où en est l'index EgaPro dans les Landes ?

L'Index EgaPro a été mis en place en 2019 par Muriel Pénicaud, alors Ministre du Travail. Il concerne les entreprises de plus de 50 salariés. Il évalue sur 100 points l'égalité homme-femme.

40 points pour les écarts de salaires

20 points pour les augmentations annuelles

15 points pour les promotions

15 points pour les augmentations de retour de congé maternité

10 points pour la part des femmes dans les dix plus hautes fonctions de l'entreprises

Attention, si une entreprise est à moins de 75% elle a trois ans pour engager des mesures correctives sous peinent d'une pénalité financière. Cela concerne aujourd'hui les entreprises de plus de 1.000 salariés, et à partir des résultats de 2023 cela concernera celles de 250 à 1.000 salariés.

Dans les Landes 84,4% des entreprises ont bien fait leur déclaration pour 2022 selon la Préfecture des Landes. Parmi les répondants 95% ont un score supérieur à 75 points, et ce bon résultat se confirme dans la moyenne puisqu'avec 87 points de moyenne, les Landes sont légèrement au dessus du niveau national (86 points). Néanmoins il existe de forte disparité entre secteurs. Certains caracolent en tête (services administratifs et soutien, immobilier, agriculture, transport, information et communication), d'autres ont encore du retard à rattraper (industries extractives, activités de services, construction).

À lire aussi Landes : elle veut convaincre les femmes d'embrasser des carrières scientifiques

De "surprenants" bons élèves

Sans surprise, l'immobilier (99 points), l'information-communication (93 points) sont de bons élèves de l'égalité mais aussi, et ça, c'est plus surprenant, l'agriculture ou les transports qui affichent chacun 92 points de moyenne. Ce sont des secteurs où les femmes ont de plus en plus leur place "je crois que les mentalités évoluent" explique François Lafitte, président de la CCI des Landes pour qui aujourd'hui, par exemple, il n'est plus surprenant de voir des conductrices. Mais l'autre explication vient aussi de la modernisation de ces deux secteurs "Les conditions de travail, la robotisation, l'accompagnement dans l'effort physique par des outils font que les femmes sont plus à l'aise sur ces métiers aujourd'hui qu'elles ne l'étaient précédemment" analyse le président de la CCI.

La nouvelle étape : l'égaconditionnalité

Ce que souhaite désormais la Première Ministre, c'est l'égaconditionnalité. Elisabeth Borne s'est exprimée sur le sujet dans les colonnes de Elle . L'objectif d'ici la fin du quinquennat c'est que l'index deviennent une condition d'accès aux aides de l'État et aux marchés publics. Une information que nous ont confirmée les services de Matignon. Dans les faits il faudrait non seulement être à jour de la publication de l'index EgaPro mais aussi avoir un score de plus de 75 points. Sur le long terme, c'est une bonne idée juge François Lafitte qui voit à travers cette méthode un objectif fixé et donc une motivation supplémentaire pour les entreprises. Mais il met en garde contre un effet pervers à court-terme. En effet, certains secteurs peinent encore à obtenir de bons scores, à faire de la place aux femmes et à tendre vers une égalité entre les deux sexes.

Sans surprise, l'un de ces secteurs c'est le BTP. "Sur le court terme immédiat, sur certains métiers, on est encore en retrait et on peut avoir effectivement quelques difficultés pour des entreprises à accéder à des appels d'offres dans les métiers de la construction" souligne François Lafitte, qui poursuit "vous savez que les commanditaires sont souvent des collectivités, donc avec des appels d'offres qui sont réalisés pour déterminer les fournisseurs et les constructeurs. Cela peut effectivement poser des difficultés pour les entreprises du bâtiments" selon le président de la CCI des Landes. Dans les Landes ça se confirme dans les chiffres puisque le secteur de la construction fait figure de bonnet d'âne avec seulement 73 points.