Éric Zemmour sur France Bleu : "Les entreprises françaises ne financent pas l'effort de guerre russe"

Éric Zemmour était l'invité de l'émission Ma France sur France Bleu ce jeudi 24 mars. Il a notamment été interrogé sur les propos du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui a accusé certaines entreprises françaises restées en Russie de financer la guerre en Ukraine. Pour le candidat Reconquête !, ces entreprises ne sont pas complices de crimes de guerre : "Il ne faut pas sacrifier toute notre économie dans cette histoire".

"La France n'a pas à se sacrifier dans cette histoire"

Dans son allocution ce mercredi devant les parlementaires français et le Conseil de Paris, le président ukrainien Volodymy Zelensky a accusé les entreprises françaises Renault, Auchan ou encore Leroy Merlin d'"être les sponsors de la machine de guerre de la Russie" en continuant à commercer en Russie. Sur France Bleu ce jeudi, Éric Zemmour s'est opposé à cet argument. Pour lui, "ce ne sont pas les entreprises françaises qui financent l'effort de guerre russe ! Il faut être sérieux". Il a également mis en garde contre les conséquences des sanctions économiques prises contre la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine : "Si nous pouvons comprendre les sanctions contre la Russie, il ne faut pas que cela se retourne contre notre pays. Je pense que la France n'a pas à se sacrifier dans cette histoire, il faut faire attention à protéger les Français".

Éric Zemmour accuse l'Allemagne

Selon le candidat Reconquête !, le pays qui finance l'invasion russe en Ukraine est l'Allemagne : "Ce qui finance l'effort de guerre russe, ce sont les centaines de millions d'euros par jour que l'Allemagne paye à la Russie pour acheter son gaz". Éric Zemmour pointe en fait la dépendance de Berlin au gaz russe, le gaz importé par l'Allemagne étant russe à 60% : "Son gaz est acheté à la Russie car elle a fait des choix écologiques, l'Allemagne a supprimé le nucléaire. Quand on mise tout sur les éoliennes et qu'il n'y a pas de vent, il n'y pas d'énergie et donc on va chercher le gaz en Russie".