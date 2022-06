Législatives 2022: les éoliennes sujets de controverses en Vendée

"Le déploiement de l'énergie éolienne en France se fera à un rythme que la "société est prête à accepter", a assuré la semaine dernière la nouvelle ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher. "Il ne faut pas se raconter des histoires en disant que la société française est prête à déployer (l'éolien) deux fois, trois fois plus vite", confiait la ministre à l'AFP. En 2020, les éoliennes pesaient en France 8% de la production d'énergie selon France énergie éolienne (FEE). Ce qui en fait la 3e source derrière le nucléaire (environ 70%) et l'hydroélectricité.

Il y a une saturation des paysages en Vendée de l'éolien. Simone Beaussant

Mais les projets suscitent souvent de vives controverses. A Cheffois près de La Chataigneraie en Vendée un projet de 3 ou 4 éoliennes est dénoncé par des habitants. "C'est un coin de bocage, donc ça veut dire qu'il va y avoir suppression d'arbres, élargissement des routes, l'hiver on voit le mât de mesure" (installé en août 2021) dénonce la vice présidente de l'association Vent qui Vire Simone Beaussant qui craint aussi pour la santé des habitants et que cela ne perturbe les élevages à proximité.

Mais à Cheffois on a toujours su utiliser la force du vent, "il y a eu jusqu'à 17 moulins à vent" autrefois rappelle le maire Jean-Marie Giraud favorable lui au projet et qui n'est pas convaincu par les arguments avancés par l'association Vent qui Vire. Consulté le conseil municipal de Cheffois a validé le projet, de quoi conforter Vivien Baumard, chef de projet à la société Escofi éoliennes: "La zone répond à tous les critères techniques, distances réglementaires etc.. aujourd'hui on a beaucoup plus intégrer les notions de perturbations dues aux champs électromagnétiques sur l'élevage".

Si les éoliennes sortent de terre entre Cheffois et Réaumur, pas avant 4 ou 5 ans, elles alimenteront la consommation électrique de 7.000 foyers.

La fédération Vendée Tempêtes a chiffré le nombre d'éoliennes terrestres dans la région Pays de Loire