Les épargnants solidaires remettent 26 000 euros à la coopérative La Frênaie à La Grève-sur-Mignon

7 clubs Cigales de la Rochelle et de Niort décident d'investir 26 000 euros ensemble dans le développement de la coopérative La Frênaie à La Grève-sur-Mignon.

26 000 euros, cette somme n'est pas une donation, mais plutôt un prêt à taux zéro. Pendant 5 ans cette somme va servir à la coopérative de La Frênaie pour se développer. Une sorte de prêt solidaire. Derrière ... des cigales ... C'est le nom de ces clubs d'épargnants citoyens qui décident de soutenir une entreprise locale. Cette société, elle ne date pas d'hier. Cela fait maintenant 10 ans qu'elle existe, elle emploie une 10aine d'employés sur son éco camping, une parcelle en plein marais Poitevin avec une 10aine de yourtes, de la plus petite pour les couples, à une plus grande destinée aux familles. Il y a même une yourte dortoir pour des classes !

Yourte de l'éco camping de La Frênaie à La Grève-sur-Mignon © Radio France - Gérald Paris

"Ces 26 000 euros vont servir à rénover les sanitaires, des toilettes qu'il faut aussi mettre aux normes handicapés, mais cela va servir aussi à devenir propriétaire des locaux pour produire des yourtes"

Estelle la co gérante de La Frênaie sait que cela va permettre à son entreprise de passer au niveau supérieur. En plus des activités du camping, la coopérative est derrière la production de 30 à 40 yourtes par an. Elles prennent la direction de toute la France, surtout la façade Atlantique mais aussi en Suisse ! Des yourtes de plus en plus à la mode, sorte de logement alternatif qui plaît aussi beaucoup sur le camping. Une structure très lumineuse à l'intérieur ...

Intérieur d'une yourte © Radio France - Gérald Paris

Des yourtes qui sur le camping comme celle ci peuvent atteindre les 100m².

Intérieur d'une yourte © Radio France - Gérald Paris

Les sommes investies par les clubs des cigales sont en quelque sorte placées pendant 5 ans. Si l'entreprise se développe et reste viable, l'argent est rendu aux épargnants solidaires avec un petit bonus. Si la société coule, l'épargnant peut tout perdre. Mais l'essentiel pour eux c'est surtout de participer au maintien d'une activité sur leur territoire. Elysabeth Richard est cigalière à Niort, elle nous explique le fonctionnement des Cigales.