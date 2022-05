Les épiceries et supermarchés de Mayenne manquent de moutarde

La pénurie frappe en ce moment le secteur de la moutarde dans les épiceries et supermarchés. En cause : la guerre en Ukraine, mais aussi une importante sécheresse qui a frappé le Canada l'été dernier.

Les plats risquent d'avoir un peu moins de saveur ces prochains jours. Les clients ont de plus en plus de mal de trouver leur pot de moutarde dans les épiceries et supermarchés de Mayenne. La guerre en Ukraine et une forte vague de chaleur l'été dernier au Canada en sont en grande partie responsables, dans deux des principaux producteurs de graines de moutarde au monde. Résultat : les rayons se sont vidés petit à petit pour parfois être à sec depuis de nombreux jours.

Pas de livraison à l'horizon

"Le Ptit marché" de Château-Gontier-sur-Mayenne n'a plus rien depuis plus de 3 semaines. "A partir du moment où il y a une pénurie, la demande s'intensifie", confie le gérant Kévin Houdus. Et pour l'heure, il n'a aucune visibilité sur de prochaines livraisons. "Étant une petite boutique, on n'est jamais prioritaires sur les commandes." D'ailleurs, sur le site de son livreur, tous les pots de moutarde sont floqués du même message : "rupture temporaire".

Du côté des clients, certains ont choisi de s'adapter. Dans les premières heures de la pénurie, Marie a par exemple décidé de faire le plein. "J'ai pris 3-4 pots de chaque sorte de moutarde, il m'en reste encore quelques-uns", explique-t-elle. De l'autre côté, Pascale et Graziella repartent sans pot dans leur panier, mais elles préfèrent relativiser. "Le contexte général est inquiétant, et ça, c'est une petite conséquence négative. On pense plus aux Ukrainiens plutôt que ce qui va nous manquer dans notre vie quotidienne."