Les équipements spéciaux sont obligatoires pour accéder au Ventoux enneigé

Ils étaient plusieurs dizaines ce mercredi encore à profiter du grand air -frais- et des quelques centimètres de neige (une dizaine) qu'affiche fièrement la station du mont Serein sur le versant Nord du Ventoux. La station est fermée bien sûr, comme toutes les autres stations, mais il est cependant possible de s'y promener, de pratiquer de la luge en famille, des raquettes ou du ski de fond... avant de déguster un bon chocolat chaud !

"La montagne reste la montagne" : le maire de Beaumont-du-Ventoux

Certains se précipitent et en oublient l'essentiel : les équipements pour le véhicule ! Ils sont en effet obligatoires en raison de la neige. Sans eux, impossible d'arriver jusqu'aux parkings de la station. les automobilistes laissent donc leurs voitures sur le bas côté de la route et parfois, à plusieurs kilomètres à pied de la première glissade !

Le maire de Beaumont-du-Ventoux a rappelé aujourd'hui l'importance de ces équipements "en se garant n'importe où et n'importe comment, ils peuvent gêner le passage des engins de déneigement et les véhicules de secours en cas d'accident." Il ne faut pas hésiter à se garer dans la station, à condition bien sûr de disposer des équipements obligatoires. Alain Brémond rappelle aussi qu'il vaut mieux éviter les talons et tenues légères "car la montagne reste la montagne" et dans le Ventoux on le sait, le temps peut changer très vite.