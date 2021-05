Les équipements sportifs de plein air de nouveau ouverts au public à Orléans

A partir du lundi 3 mai, la pratique des sports collectifs, individuels et de contact est de nouveau autorisée à Orléans. Cela concerne aussi le bassin nordique du complexe nautique d'Orléans - la Source, qui rouvre au grand public (mais pas le bassin intérieur).

Bonne nouvelle pour les amateurs de sport à Orléans : fermés depuis le 7 avril dernier, les équipements sportifs de plein air sont de nouveau ouverts au public à partir de ce lundi 3 mai, indique la Ville d'Orléans.

Cela concerne les boulodromes, les terrains de sports (basket, foot...) ainsi que le bassin extérieur de la piscine de la Source (avec son eau chauffée à 27°). On peut de nouveau y pratiquer des sports individuels, collectifs, et de contacts (mineurs et majeurs).

Les bassins à l'intérieur des piscines de la Source et du palais des sports d'Orléans restent, eux, réservés aux publics dits prioritaires (comme les personnes handicapées, les personnes ayant une prescription médicale, les sportifs professionnels, les personnes en formation universitaire ou professionnelle...etc.).