Les escrocs du web surfent sur l'actualité de la crise sanitaire pour adapter leurs arnaques et cyberattaques

Au cours des deux mois de confinement, les arnaques sur Internet ont augmenté via les ordinateurs personnels, elles ont aussi visé les entreprises, y compris les PME et TPE. Les enquêteurs de la gendarmerie et de la police ont redoublé de vigilance et de conseils.

La cybercriminalité et les arnaques par Internet ont prospéré pendant le confinement. Les escrocs ont profité du contexte de crise sanitaire et des balbutiements du télétravail à domicile. Les particuliers ont été ciblés via des liens frauduleux envoyés par mails, du cyber-harcèlement, de fausses cagnottes en lignes... Malgré la baisse de l'activité économique, des malfaiteurs ont aussi profité du contexte d'angoisse et de fragilités humaines pour s'attaquer aux entreprises, certaines ont subi des arnaques au faux ordres de virement. Avec le travail à domicile, parfois mis en oeuvre dans l'urgence, s'est posé le problème des connexions privées moins sécurisées que les réseaux d’entreprises.

La cellule cyber de la gendarmerie sur le pont

La brigade numérique du pôle "intelligence économique" de la gendarmerie, basé à Sophia-Antipolis a mis en place un numéro de téléphone pour conseiller les petites entreprises : le 04.92.38.46.63 (disponible les jours ouvrés du lundi au vendredi de 8h à12h et de 14h à 18h) ainsi qu'une adresse mail : covid19-conseils-entreprises-06@gendarmerie.interieur.gouv.fr

L'objectif est de les informer sur les protocoles de sécurité numérique. Des conseils ont aussi été prodigués aux organismes de santé, en première ligne pendant la crise sanitaire, pour se prémunir d'une attaque.

Des entreprises, moins vigilantes et préoccupées en cette période de crise ont subi des arnaques au faux ordres de virement. Des pirates ont aussi tenté de s'introduire dans l'environnement professionnel, profitant d'une faille de sécurité informatique, pour accéder à des informations confidentielles. Une rançon est ensuite demandée à l'entreprise si elle veut récupérer ses données.

Même si les entreprises sont pressées de relancer l'activité économique, il faut être prudent, réfléchir avant chaque action (un contact avec un nouveau client, un ordre de virement) et éviter de cliquer sur un lien douteux ou inconnu qu'on nous envoie par mail. Il est important de bien informer ses salariés, sécuriser les systèmes d'information. Quand on passe par une Box, la connexion Internet est plus vulnérable qu'une connexion VPN. Les mises à jour sur les ordinateurs doivent être faites régulièrement et les antivirus doivent être à jour. Les entreprises doivent faire des sauvegardes à différents endroits.

De nouvelles arnaques en lien avec le coronavirus

Les escrocs se sont adaptés au contexte de crise sanitaire liée au coronavirus et les faux sites de vente de masques ont émergé très rapidement. Des entreprises ont aussi été victimes de fausses propositions d'équipement en matériel de protection et ont passé des commandes qui ne sont jamais arrivées. Les autorités alertent aussi sur l'émergence de cagnottes en ligne bidons, imitant des sites de vraies associations caritatives. Il y a eu de fausses attestations de sorties à télécharger, vous cliquez et un virus infecte votre machine. La caisse d'assurance maladie alerte actuellement sur de faux mails envoyés visant à récupérer vos données personnelles, mots de passe, numéro de carte bancaire.

Il est important de faire preuve de lucidité, de s'informer sur les sites Internet avant de s'y rendre.

Dans la sphère privée, il y a aussi eu du chantage au visionnage de films pornographiques, des intrusions via la webcam avec demande de rançon parfois touchant des adolescents, ou le piratage d'outils de visioconférence comme Zoom, une application très utilisée pour des réunions de travail, des apéros virtuels.