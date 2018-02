Aux Essards, près de Langeais, les relations entre chasseurs et habitants sont désormais apaisées. Il y a un an et demi, France Bleu Touraine avait rencontré des habitants qui se plaignaient pour leur sécurité. Aujourd'hui, les chasseurs ont adopté de nouvelles méthodes qui contentent tout le monde.

Les Essards, France

Souvenez-vous, c'était il y a un peu plus d'un an et demi, aux Essards, petit village de 160 habitants au cœur des bois près de Langeais. À cette époque, les activités des chasseurs ne faisaient pas que des heureux dans la commune. Des chasseurs qui tiraient trop près des habitations, et un sentiment d'insécurité de plus en plus important. Un tir de chasseur avait même terminé sa course dans une habitation il y a trois ans. "C'est de l'histoire ancienne", commence Jean-Michel, habitant des Essards.

Des règles mises en place pour les chasseurs

"Les chasseurs ont pris conscience du problème. Ils ont fait beaucoup de progrès dans ce domaine-là.", poursuit-il. Désormais, ils ont mis en place des zones de tirs et chassent postés en hauteur, depuis des miradors.

"De se mettre sur des miradors nous permet de mieux voir arriver le gibier, et de tirer vers le bas. Du coup, on ne peut plus toucher une habitation car la balle touche soit le sol, soit l'animal.", explique Alain, chasseur dans les bois près du village.

La clôture de la chasse aux sangliers le 28 février

Depuis, le sentiment d'insécurité a grandement diminué dans le village. Si certaines nuisances sonores demeurent ponctuellement, les habitants sont même de nouveaux prêts à collaborer avec les chasseurs : "J'ai un petit bout de terrain, je les laisse venir dessus, du moment qu'ils respectent les règles", explique David.

La clôture de la chasse aux sangliers, celle qui concerne le plus Les Essards, est le 28 février.