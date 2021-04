Les établissements des Hautes-Pyrénées accueillent les enfants de soignants, 400 élèves concernés

Confinement oblige, les écoles sont actuellement fermées, mais pas pour tous les élèves. Les enfants du personnel indispensable à la gestion de la crise sanitaire, comme les soignants, les pompiers ou les aides à domicile, peuvent être accueillis dans les établissements scolaires. Cette semaine, 25 écoles restent ouvertes dans le département des Hautes-Pyrénées, pour continuer à faire classe à ces enfants.

400 élèves accueillis

Sur l'ensemble du département des Hautes-Pyrénées, près de 400 élèves, tous niveaux confondus, peuvent continuer à aller à l'école cette semaine. "Avec l'aide des collectivités, nous avons pu ouvrir 25 écoles dès ce mardi" explique Thierry Aumage, le directeur académique des Hautes-Pyrénées. Les trente collèges publiques du département restent également ouverts pour accueillir les enfants des personnels prioritaires. Les enseignants restent en lien étroit avec les autres élèves pour assurer la continuité pédagogique.

Deux écoles ouvertes à Tarbes

Parmi les 25 écoles ouvertes dans le département, on en compte deux à Tarbes : l'école Jean Moulin et l'école Anatole France. "Comme pour le premier confinement, on accueille les enfants des personnels prioritaires, on a 65 élèves ce mardi" précise Yasmina Benhassine, directrice du groupe scolaire Anatole France. Les élèves sont répartis par niveaux et en petits groupes. Dans l'une des classes, une institutrice encadre un groupe de CP-CE1 : "je m'étais déjà portée volontaire en mars 2020, c'est important pour nous les enseignants de participer à l'effort collectif".

A partir de la semaine prochaine, les centres de loisirs prendront le relais pour les vacances de printemps.