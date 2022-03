Les étaliers des Halles de Nîmes opposés à un projet d'escalator

Un potentiel projet d'escalator qui inquiète les étaliers des Halles de Nîmes. Il s'agit d'une demande de la SOCRI, le repreneur de la Coupole et son nouveau gestionnaire. C'est le maire de Nîmes, Jean-Paul Fournier qui a évoqué le sujet de l'escalator lors d'une interview à nos confrères de Midi Libre. L'objectif : favoriser l'arrivée des Galeries Lafayettes dans le centre commercial nîmois.

Un projet encore au stade d'embryon, mais qui énervent et inquiètent les étaliers. "On ne peut pas enlever de l'économique sur les Halles au détriment de la Coupole, juste pour faire venir les Galeries Lafayettes, explique Vincent Vergne, meilleur ouvrier de France et fromager aux Halles, l'équilibre serait dangereux". Dans son interview à Midi Libre, le maire de Nîmes évoque un impact pour une dizaine d'étaliers. "Cela représente plus de 15 % des Halles, confie Vincent Vergne, et puis on touche à des locomotives".

Vincent Vergne, maître fromager et affineur aux Halles de Nîmes Copier

Au-delà du projet, c'est le manque de communication qui énerve certains étaliers, comme Thierry Bosc, charcutier traiteur aux Halles. "On ne sait rien jusqu'à présent, c'est le mystère le plus complet, glisse Thierry, donc j'attends toujours ce rendez-vous avec le maire pour qu'ils nous précisent réellement sa pensée et les désires de la municipalité vis à vis des Halles". Une incompréhension pour cet étalier alors que les marchés en France ont le vent en poupe. "Alors pourquoi venir grignoter les Halles de Nîmes ? Je tiens à mes Halles, tous les étaliers tiennent aux Halles. C'est notre moyen de gagner notre vie" s'inquiète le charcutier, installé aux Halles depuis trois générations.

Thierry Bosc, Charcutier traiteur aux Halles de Nîmes Copier

Pour l'instant, la mairie n'a pas répondu aux sollicitations des étaliers nîmois. Contactée par France Bleu Gard Lozère, la municipalité a expliqué que le projet était encore à l'étude et qu'un temps d'échange sera prochainement organisé avec les commerçants des Halles. La société SOCRI, gestionnaire de la Coupole n'a pas répondu à nos sollicitations.