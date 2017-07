Les états généraux de l'alimentation s'ouvrent ce jeudi

Les états généraux de l'alimentation, une concertation visant à améliorer des relations tendues entre les acteurs de la filière tout en garantissant des produits sains, débutent ce jeudi, répondant à une promesse de campagne d'Emmanuel Macron.

Lancés ce jeudi, les états généraux de l'alimentation ont pour objectif, d'ici cinq mois, d'améliorer la rémunération des agriculteurs et l'alimentation des consommateurs. Cette initiative répond à une promesse de campagne du Président Emmanuel Macron.

Meilleure rémunération des agriculteurs et alimentation plus saine

Le Premier ministre Edouard Philippe donnera le coup d'envoi des débats. Quatre ministres, dont celui de l'Agriculture Stéphane Travert, qui pilotera les travaux, celui de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, et celui de l'Economie et des Finances, Bruno le Maire, sont également attendus. Le gouvernement lance ce jeudi la consultation publique mais les travaux ne commenceront réellement qu'à la fin du mois d'août, pour se conclure à la fin du mois de novembre, avec un compte rendu final attendu vers la mi-décembre.

Deux grands chantiers sont au programme, répartis en quatorze ateliers thématiques. Le premier concerne la répartition de la valeur entre les différents maillons de la filière alimentaire, notamment autour de la problématique de prix plus rémunérateurs pour l'agriculteur. Le second est consacré à une alimentation saine et durable.

Un rôle de l'Etat limité

Malgré l'implication de onze ministères dans le projet, le gouvernement souhaite que le rôle de l'Etat soit limité. "L'Etat ne fera pas tout tout seul. Pour que ces états généraux réussissent, il faut vraiment que tous les acteurs aient envie de jouer le jeu," dit-on dans l'entourage de Stéphane Travert. La Fédération du commerce et de la distribution (FCD) a salué la méthode du gouvernement. "On accueille très favorablement ces états généraux. Il faut que tout le monde se parle. Les sujets sont vastes et regroupent tous les acteurs", a-t-elle déclaré à Reuters.

Il faut permettre à chacun de vivre de son travail et trouver des solutions pérennes pour y parvenir @EPhilippePM#EGalim#ReussirEnsemble — FCD (@FCDfrance) July 20, 2017

Du côté de la FNSEA, principal syndicat agricole, sa présidente Christiane Lambert appelle sur Twitter à "d'abord parler création et juste répartition de la valeur." Plus de 50% des exploitants agricoles affichaient en 2016 des revenus inférieurs à 350 euros par mois selon la mutualité sociale agricole (MSA). Au ministère de l'agriculture on souligne que ces états généraux ne déboucheront pas nécessairement sur un changement législatif.

Nous voulons d'abord parler création et juste répartition de la valeur. "Difficile de faire plus vert quand les comptes sont dans le rouge!" https://t.co/1oqUOPdmxk — Christiane Lambert (@ChLambert_FNSEA) July 18, 2017

Emmanuel Macron ne clôturera pas les états généraux

Le président de la République Emmanuel Macron ne clôturera pas, contrairement à ce qui était prévu, la première journée des Etats généraux de l'alimentation, a indiqué l'Elysée ce jeudi. "Il n'y a pas de sujet vis-à-vis du monde agricole mais un ajustement de l'agenda pour un déplacement qui risque de se prolonger à Istres", a indiqué l'Elysée à l'AFP.

"En octobre, le président aura l'occasion d'intervenir devant les Etats généraux pour leur conclusion", a ajouté l'Elysée. Le discours de clôture sera prononcé par le ministre de l'Agriculture Stéphane Travert.