16 mois après l’élection de Donald Trump, Grenoble Ecole de Management (GEM) a choisi de placer les Etats-Unis au centre de son festival annuel de géopolitique. "C’était le moment ou jamais, analyse Jean-Marc Huissoud, le directeur du festival. La lecture de ce qui se passe aux Etats-Unis est assez complexe. Finalement, ce pays est assez peu connu."

Comprendre la situation aux Etats-Unis

Le président des Etats-Unis Donald Trump a récemment créé la surprise en acceptant de rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Une décision étonnante, puisque les deux hommes s’insultaient il y a encore quelques semaines. Jean-Marc Huissoud reste prudent : "Je pense qu’il faut absolument attendre de savoir quand et où aura lieu ce sommet et ce qui sera dit dans ce sommet." Selon lui, le "vainqueur" de cette confrontation diplomatique, pour l'instant, reste Kim Jong-Un.

Depuis son arrivée au pouvoir, Donald Trump limoge et embauche des collaborateurs à tour de bras. Le but : créer la surprise, selon Jean-Marc Huissoud. "C’est hérité de sa carrière médiatique. Il est quelqu’un qui occupe le devant de la scène." L’absence de programme politique du président s’expliquerait également par cette raison selon lui. "Son programme c"est juste de dire que ses prédécesseurs ont échoué" explique encore Jean-Marc Huissoud.

Éclairer le grand public

Une centaine de conférences, de débats et de projections de films sont organisés en quatre jours. "Il est vital que les étudiants [de GEM] aient une compréhension des évolutions du monde, ainsi que nos partenaires et la société civile." Selon le conférencier, l’opinion publique ressent parfois un antiaméricanisme "simpliste", "reposant sur un certain nombre d’idées fausses". Le but du festival est donc d’éclairer le grand public sur la réalité de ce pays.

Les intervenants ont été choisis pour être "audibles d’un public averti, mais pas spécialiste". Le festival est ouvert à tous, il est gratuit sur inscription. Le programme est disponible ici.