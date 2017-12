Le principe de "neutralité du net", qui divise depuis des années aux États-Unis, pourrait disparaître jeudi à la faveur d'un vote des autorités de régulation américaines. La Commission fédérale des communications (FCC) doit se prononcer sur l'abrogation d'une règle datant de la présidence de Barack Obama.

Qu'est-ce que la neutralité du net ?

Vous payez un abonnement pour disposer d'internet, chez vous, sur votre portable ou votre tablette. Mais une fois cet abonnement souscrit, libre à vous de consulter tous les sites que vous voulez, aussi souvent que vous le souhaitez, d'accéder à n'importe quel service en ligne. C'est ce qui définit le principe de la "neutralité du net". Le concept date des débuts d'Internet et oblige donc les fournisseurs d'accès à Internet (Bouygues, Orange ou encore SFR par exemple en France) à traiter les contenus de manière égalitaire.

Si demain ce principe n'existait plus, votre fournisseur aurait le droit de vous faire payer un supplément pour accéder à certains contenus. YouTube ou Netflix par exemple qui sont gourmands en données et donc coûtent plus cher à fournir, mais pourquoi pas aussi Facebook si les opérateurs estiment qu'un supplément sur les réseaux sociaux est opportun...

Pourquoi ce principe est-il remis en question ?

Ce sont donc les fournisseurs d'accès, les opérateurs, qui sont favorables à la fin de la neutralité du net. Les règles actuelles assimilent les opérateurs à des services publics, disent-ils, et les empêcheraient d'investir dans le renouvellement de leurs infrastructures ou dans de nouveaux services.

Quels sont les arguments des défenseurs de la neutralité du net ?

La fin de la neutralité du net est pour ses défenseurs synonyme de mort de l'internet libre et équitable. Elle permettrait aux fournisseurs de moduler la vitesse de débit internet à leur guise, et de créer un "internet à deux vitesses" en faisant payer davantage pour un débit plus rapide. Ils pourraient aussi, selon les défenseurs de la neutralité, bloquer certains services leur faisant concurrence, comme la vidéo à la demande, la téléphonie par internet ou les moteurs de recherche. Pour imaginer un exemple appliqué en France, c'est comme si un abonné à l'internet d'Orange, qui possède aussi son bouquet de chaînes télé, n'avait du coup plus le droit d'accéder au site de Canal+.

Par ailleurs, les jeunes entreprises proposant des services en ligne craignent d'être désavantagées par rapport aux géants comme Google ou Facebook, sans cette "neutralité du net". Ces derniers risqueraient d'être bien plus mis en avant dans les offres des fournisseurs d'accès.

Est-ce que ça concerne la France ?

Pas pour le moment. La neutralité du net est aujourd'hui protégée par les lois européenne et française. Mais de nombreux pays basent leur législation sur le modèle américain, et le débat sur la neutralité du net est mondial.