Les étés à venir seront encore plus chauds en Mayenne, prévient Météo France

L'été 2022 est le 3e été le plus chaud en Mayenne depuis le début des relevés des températures, derrière l'été 1949 et l'été 1976. Et ça ne fait que commencer prévient Météo France.

Il a fait très chaud cet été en Mayenne, trois vagues de chaleur entre juin et août, avec des températures record comme 39,3 degrés le 19 juillet à Laval. Cet été 2022 est le troisième été le plus chaud dans le département depuis le début des relevés des températures, après les étés 1949 et 1976. Pour Laurent Bellsoeur, prévisionniste à Météo France, les étés prochains risquent d'être aussi chauds.

Plus d'étés chauds

"Il est évident maintenant que les étés à venir vont être plus chauds que ce qu'on a pu connaître, reconnaît le spécialiste météorologie. Toutefois, il y aura encore des étés quasiment normaux. _On ne va pas aller crescendo vers des étés de plus en plus chauds_, mais le nombre d'étés plus chauds que la normale va aller crescendo. Il y aura encore des étés médiocres, maussades, voire un peu frais. C'est toujours possible. Il n'y a qu'à regarder l'été 2021. Il a été plutôt pluvieux et plutôt pas très chaud avec en Mayenne aucune journée à plus de 30 degrés."

Le principal problème pour Laurent Bellsoeur c'est surtout le manque d'eau. "Il n'y a pas eu que l'été qui a été sec, prévient-il. On fait suite à un printemps sec et à un début d'année également sec. _Le dernier mois où il a plu correctement ça remonte à décembre_. Bien sûr les orages faussent tout car ils ruissellent énormément, ça tombe trop fort, trop rapidement."