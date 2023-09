Les étoiles Michelin 2024 seront dévoilées à Tours le 18 mars

Après Cognac et Strasbourg, le célèbre guide rouge dévoilera ses étoiles à Tours en 2024

Après Cognac en 2022 et Strasbourg cette année, le célèbre guide Michelin dévoilera son palmarès et ses prestigieuses étoiles le 18 mars depuis Tours en 2024. L'annonce a été officialisée depuis le château de Chaumont-sur-Loire, ce lundi 18 septembre, par le directeur international du guide rouge, Gwendal Poullennec, en présence du maire de Tours, du président de Tours Métropole et du président de la région Centre-Val de Loire.

La cérémonie des Michelin se déroulera au Vinci et accueillera quelques-uns des meilleurs chefs et cheffes au monde. Frédéric Augis, le président de la Métropole, assure "travailler à ce que cette cérémonie soit ouverte aux Tourangeaux", "nous avons aussi pour objectif de faire participer les lycées et les CFA de l’hôtellerie-restauration" ajoute François Bonneau. Un accueil qui un coût : aux alentours de 500.000 euros d'investissement selon le président de la région Centre-Val de Loire.