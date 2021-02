Les étudiant.es de la côte basque retrouvent leur restaurant universitaire

Après plusieurs mois d'interruption, il est désormais possible de manger à l'intérieur du Restaurant Universitaire de Bayonne

On entend à nouveau le bruit des plateaux du self dans le restaurant universitaire de la Nive à Bayonne. Comme l'avait annoncé au début du mois la ministre de l'enseignement supérieur, les étudiant.es peuvent désormais à nouveau manger dans l'enceinte des restaurants universitaires. Depuis ce lundi midi, c'est désormais chose faite pour les étudiant.es de la côte. Mais la salle du self a dû être repensée. Habituellement elle peut recevoir environ 200 étudiant.es en même temps, désormais la jauge a été diminuée à moins de 70.

Il y avait du monde ce lundi pour venir déjeuner ou chercher son repas à emporter © Radio France - Anthony Michel

Les étudiant.es sont espacés de deux mètres les uns des autres, et les groupes d'étudiant.es doivent déjeuner dans des tables organisées en grand cercle. Objectif permettre aux étudiant.es de retrouver un lien social, tout en respectant un protocole sanitaire spécifique.

Pour les groupes de quatre, les étudiants sont obligés de manger autour d'un grand cercle © Radio France - Anthony Michel

Mais qu'importe les mesures, le self se remplit petit à petit ce lundi midi. "C'est quand même plus pratique de manger l'intérieur que dehors" sourit Lucie, 19 ans, en première année de licence. "C'est quand même plus convivial de manger avec ses ami.e.s". Des étudiant.es heureux.ses de pouvoir retrouver leurs camarades après plusieurs mois sans se voir de visu. Même chose pour les cours qui reprennent en présentiel petit à petit également. Si les cours en visio se passaient bien Perrine, en master 1, est bien contente de pouvoir revenir à la fac. "C'est bien les réseaux, mais ça change en rien la présence physique de pouvoir voir les gens, les expressions du visage, tout ça, ça manquait".

Mais il y a moins d'élèves en ce moment qu'à la même époque une année normale. C'est le chef cuisinier du restaurant universitaire qui l'a remarqué. Selon lui il n'aurait qu'environ un tiers des plats à servir par rapport à une année normale.