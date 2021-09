"Les étudiants angoissent d'une potentielle reprise des cours à distance", dit le président de l'UNEF Amiens

32.000 étudiants de l'Université Picardie-Jules Verne (UPJV) reprennent le chemin des amphithéâtres sur tout le mois de septembre. Cette deuxième rentrée sous Covid se fait avec des cours en présentiel, les étudiants doivent tous être masqués. Mais le fait de suivre à nouveau des cours à distance reste une possibilité selon l'évolution de l'épidémie : "Les étudiants sont angoissés à l'idée que les cours reviennent en distanciel : c'était très compliqué l'année dernière, indique Roman Laniel, président du syndicat étudiant UNEF Amiens-Picardie, invité de France Bleu Picardie ce lundi. Les étudiants qui entrent en deuxième année de licence ont déjà vécu le bac à distance, puis leur première année de fac à distance... Ils ne savent pas ce que c'est d'aller à la bibliothèque universitaire, d'y travailler, il y a toute une méthodologie à apprendre".

Réforme des bourses et mise en place d'un revenu étudiant

Pour cette rentrée 2021, le syndicat étudiant UNEF a publié une enquête indiquant que le coût de la vie étudiante a augmenté de 2,5 %, ce qui représente 247 euros à l'année. "Cela s'explique aussi avec la suppression du repas étudiant à 1 euro pour tous les étudiants (initiative mise en place en janvier 2021 par le gouvernement, avant d'être supprimée pour les non boursiers en septembre 2021, ndlr) en ou la baisse des allocations pour le logement qu'on subit. _A Amiens,ça s'illustre notamment avec un loyer moyen de 422 euros par mois_, c'est 1,69 % de plus que l'an passé ; et puis pour les transports, on est à 195 euros par an, ça n'a pas bougé par rapport à l'an dernier", détaille Roman Laniel.

Dans ce contexte, "à l'UNEF, on revendique l'encadrement des loyers ; on constate aussi que les bourses sont inadaptées aux besoins des étudiants : on demande donc en urgence une réforme des systèmes de bourse. Nous aimerions aussi une allocation des travailleurs en formation, un revenu étudiant, qui serait calculé sur le seuil de pauvreté local pour permettre de s'adapter au mieux aux besoins des jeunes : car un étudiant qui habite à Amiens n'a pas les mêmes besoins qu'un étudiant qui habite à Paris", précise le président de l'UNEF Amiens-Picardie.

Mobilisation le 5 octobre pour les conditions de vie des étudiants

Il y aura aussi une mobilisation nationale le 5 octobre prochain, à l'appel de l'UNEF notamment, mais aussi "avec la FSU, FO, CGT, MNL pour au moins cinq revendications : le retour du repas à 1 euro, la réforme dans l'urgence des bourses , l'extension du droit au Revenu de solidarité active (RSA), l'abandon de la réforme de l'assurance-chômage mais aussi la réforme des retraites". Les conditions de cette manifestation restent à préciser. L'UNEF indique ainsi poursuivre en cette rentrée les distributions de produits alimentaires et d'hygiène : "On devrait faire ça début octobre dans une résidence universitaire d'Amiens qui reste à déterminer", détaille Roman Laniel.

Enfin, l'autre particularité de cette rentrée, c'est la vaccination anti Covid mise en place sur quatre campus amiénois de l'UPJV pour tout le mois de septembre : "On voit ça d'un œil très positif, indique le président de l'UNEF Amiens-Picardie, le fait qu'un étudiant puisse se faire vacciner sur son campus. Un étudiant sur deux est salarié, il n'a pas forcément le temps de se déplacer jusqu'à un centre de vaccination. On soutient cette action, on va la médiatiser sur nos réseaux sociaux", conclut-il. Ces centres de vaccination sans rdv, installés les lundis au Pôle Saint-Charles, les mardis au Pôle IUT, les mercredis au Pôle Sciences et les jeudis au Pôle Citadelle, sont ouverts aux étudiants et personnels de l'UPJV, mais aussi au public extérieur.