Avignon, France

Chaque semaine nous apporte son lot de tragédies sur les routes. Les chiffres sont là, déjà 25 tués sur les routes de Vaucluse depuis le début de cette année. D'où l'importance des actions de sensibilisation et de prévention aux risques routiers qui sont organisées sur le terrain tout au long de l'année. Dernier exemple en date, l'université d'Avignon et des Pays de Vaucluse où s'est tenu un "village de la sécurité routière" à l'initiative de la Mutuelle générale de l'Éducation nationale en partenariat avec la préfecture de Vaucluse et l'ensemble des acteurs de la sécurité routière. Des ateliers pratiques, des simulateurs de conduite et des stands d'information ont rythmé la vie du campus. Le message semble être passé en direction du public ciblé : les futurs et les jeunes conducteurs.

Reportage sur le campus de l''Université d'Avignon par Daniel Morin Copier

Des étudiants appréhendent la notion de vitesse installés sur un simulateur de chocs © Radio France - Daniel Morin

Des lunettes déformantes pour ressentir -virtuellement- les effets de l'alcool et des drogues © Radio France - Daniel Morin