Les étudiants d'Avignon vont aussi aux Restos du Coeur

38ème campagne d'hiver des Restos du Coeur ce weekend de vendredi à dimanche. 13.500 personnes sont inscrites en 2023 en Vaucluse, une hausse de plus de 30%. A Orange, la hausse est même de 70% cette année.

Dans tous les supermarchés vous pouvez offrir à manger et à boire comme disait Coluche, ils ont aussi besoin de produits d'hygiène.

Frigo vide et abandon des études

Parmi les plus précaires, les étudiants : à Avignon l'association Interasso en voient de plus en plus d'étudiants peiner à remplir leur frigo. La présidente Paola Cappeleman expliquait que des étudiants abandonnent leurs études, "épuisés par leur combat pour survivre" face à la hausse des prix.