Une petite cinquantaine d'étudiants était mobilisée ce jeudi matin sur le parvis de la faculté de droit de Clermont-Ferrand. Ils ont fait entendre leur colère quant à leur précarité et l'éventuelle augmentation des frais universitaires.

Les étudiants de Clermont-Ferrand se mobilisent et alertent sur leur situation de précarité

Dix heures sonnent devant le bâtiment de droit de l'Université Clermont Auvergne. Ils sont à peine cinquantaine répondant à l'appel des syndicats étudiants pour alerter sur la précarité dont certains sont victimes. Une précarité déjà existante mais qui s'est accrue avec la pandémie, et n'aide pas quant au bon suivi des études.

Même avec l'aide de bourses, la situation n'est pas toujours gérable, comme l'explique Mayke Fustier, président du syndicat Unef : "Pour pouvoir vivre correctement en tant qu'étudiant à Clermont-Ferrand, il faut approximativement 850 euros par mois, et aujourd'hui, la plus haute bourse n'atteint pas les 600."

Précarité et conditions d'études dégradées

D'après un rapport de l'Unef dévoilé en début d'année, 65 % des étudiants disent sauter régulièrement des repas, comme Eymes, en licence d'art du spectacle. "Je saute des repas car je n'ai pas assez de sous, puis j'ai des problèmes de santé à cause de ça. Je ne peux pas manger au Crous, parce que même ça c'est trop cher parfois.""

Un manque de moyens qui nuit à la santé des étudiants. Leur capacité de travail sur les bancs de la fac peut s'en trouver affectée, tout comme lorsqu'ils doivent cumuler un job étudiant. C'est le cas de la moitié d'entre eux en France selon l'Unef. Et quand même les dépenses de la vie courante sont difficiles, il faut parfois faire des choix : plus de 40 % des étudiants disent devoir renoncer à des soins.

Une petite cinquantaine d'étudiants se sont mobilisés au fil de la journée. © Radio France - Lou Momège

Leïla, par exemple, est étudiante en première année de lettres modernes. Chaussée de bottes "défoncées depuis des mois et des mois", elle souffre de dépression et d'anxiété. "Avant l'arrivée de mes bourses, j'ai passé deux semaines avec 17 centimes sur mon compte. J'ai dû aller à l'hôpital, et je ne peux pas payer mon hospitalisation. A tout moment, ma mère va devoir se saigner pour ça."

La hausse des frais universitaires : une possibilité préoccupante

Mais la jeune femme ne participe pas à la manifestation seulement pour dénoncer la précarité étudiante. Elle milite aussi contre l'éventuelle augmentation des frais d'inscription à l'université. L'idée a été évoquée par Emmanuel Macron mi-janvier, mais écartée par la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, affirmant qu'aucune hausse n'est prévue Pourtant, cette éventualité préoccupe Echo, fille d'ouvriers et en master de LEA "s'il n'y avait pas eu la fac pour s'émanciper, étudier, je n'aurais pas pu prétendre à des jobs autres que des jobs ouvriers."

Concernant la précarité étudiante, des aides existent à l'université, mais sont peu relayées et souvent méconnues des étudiants. Par exemple le Service de santé universitaire peut proposer des soins et des soutiens financiers pour les plus démunis.