Les étudiants de l'université de Nîmes racontent leurs confinements

Un travail pédagogique qui se transforme, prend de l'ampleur et finit en livre. Ce livre c'est Alerte 1, issu du travail du collectif "Bourrage papier" né dans la formation de design de l'université de Nîmes. Un livre témoignage sur le vécu des étudiants durant le confinement. Le travail pédagogique portait sur la microédition et l'autoportrait. Devant les témoignages, devant les photos souvent dures, parfois dérangeantes, photos de corps qui ne mettent à nu, qui racontent l'enfermement, l'étouffement, ce travail pédagogique est devenu un appel à projet.

Clara et Amandine. Ces deux étudiantes en design ont témoigné dans ce livre "Alerte 1" Copier

Les étudiants ont alors créé un collectif : "Bourrage papier". Bourrage papier, c'est pour ces étudiants l'erreur de manipulation du débutant mais aussi l'acharnement à trouver une solution. Beaucoup s'y sont engagés, ont trié les témoignages, hésité sur les formes que ce projet devait prendre, finalement ont choisi d'en faire un livre. Ils ont élaboré une maquette, fait les choix de traitement de photos, tout ça sous l'œil de leur professeur. C'est aujourd'hui un livre, dont les étudiants sont fiers, dont leur enseignant est fier. Un livre qui raconte le confinement des étudiants de l'intérieur.

Tess a l'énergie, l'envie et le rire d'une jeune femme de 20 ans. Ses photos dérangent. On la voit dans sa baignoire, sous l'eau, cherchant l'oxygène. Copier

Ce livre s'ouvre sur les photos de Théa dans sa chambre, les mains sur sa fenêtre et regardant l'extérieur. On y voit les photos de Tess, sous l'eau, dans sa baignoire, ayant du mal à retrouver la surface et son oxygène. La photo d'un bras scarifié. Et puis tout à la fin la photo au plein soleil de Sarah : "je ne peux qu'aller mieux" dit-elle après être passée par l'anorexie. Et puis des témoignages, des mots qui racontent la dépression, l'alcool, l'anorexie, l'éloignement de la famille et des amis et le face à face avec soi-même, et cette image qu'ils ne reconnaissent pas forcément dans le miroir. Un livre dérangeant dont ces étudiantes et étudiants parlent aujourd'hui avec un sourire dans la voix.