Les étudiants de la fac des Tanneurs à Tours, dans le flou sur l'organisation des examens du second semestre

Le flou est total pour les étudiants du site des Tanneurs à Tours. La session d'examens du second semestre doit débuter officiellement le 2 mai. Mais avec la menace de la poursuite du blocage, l'incertitude règne.

Plus aucun cours n'est assuré sur le site depuis le 15 mars, date du début du blocage de l'antenne de l'université de Tours. Un programme allégé sur lequel doivent plancher les étudiants pour valider leur second semestre et leur année universitaire. Encore faut-il que les examens soient organisés*. "Pour la première semaine, soit à partir du 2 mai. Le président de l'Université a dit que si le site des Tanneurs était encore bloqué, les examens seraient délocalisés sur d'autres sites",* explique une étudiant en troisième année de licence de lettres modernes. "C'est assez stressant car en Lettres, j'ai toujours dépendu des Tanneurs. Ce qui fait que cela rajoute du stress supplémentaire à l'idée de trouver comment me rendre sur un autre site, d'autant qu'on ne sait pas encore lequel. Pour les deux autres semaines d'examens, pour le moment, rien n'a été dit. On est toujours dans l'attente", précise-t-elle.

Une nouvelle AG est organisé le 2 mai pour décider de la poursuite du mouvement de blocage par les étudiants des Tanneurs. © Radio France - Virginie Vandeville

"C'est difficilement vivable"

Un calendrier qui devrait être défini la semaine prochaine, sans doute à l'issue d'une nouvelle Assemblée Générale des étudiants, le 2 mai, sur la poursuite ou non du blocage du site. Une incertitude qui pèse sur les étudiants. "J'aimerais que la communication soit plus claire et que l'on nous donne de vraies hypothèses, en nous disant, si c'est débloqué ce sera là, si c'est pas débloqué ce sera comme cela, car on ne sait pas. On est un peu perdu. C'est une phase cruciale pour nous en troisième année", ajoute une étudiante.

Pour Nicolas, un étudiant en troisième année, la situation est intenable. "On vit au jour le jour. C'est assez anxiogène. Au fur et à mesure que les examens approchent, pour étudier, c'est compliqué. Je ne sais pas si je dois réviser. Je révise, mais derrière, je me pose la question, est-ce que les examens auront lieu ? Il faut continuellement regarder nos mails, être connecté sur l'ENT. C'est difficilement vivable."**