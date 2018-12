Les étudiants du lycée agricole de Mugron en grève pour toucher leur bourse d'étude

Mugron, France

Les étudiants du lycée agricole de Mugron sont en grève pour protester contre le retard dans le paiement de leur bourse d'étude du mois de décembre. Depuis mardi, ils se rassemblent chaque jour devant leur établissement. Ils ont également lancé une pétition sur internet.

"Sans bourse, on ne peut pas se payer le loyer ou l'essence pour venir en cours"

Les sections BTS du lycée professionnel agricole de Chalosse comptent une quarantaine d'étudiants dont une très grande majorité de boursiers. Ils touchent entre 100 et 450 euros de bourse mensuelle selon leur situation personnelle. La plupart habitent loin et sont donc obligés de financer un loyer ou un plein d'essence pour venir étudier.

"Tout le monde n'a pas les parents derrière pour nous aider à payer. Ça nous met en colère parce qu'on est venus pour étudier. Sans bourse, on ne peut pas se payer le loyer, on ne peut pas se payer l'essence non plus. La plupart des étudians de la classe vont travailler pendant les vacances de Noël pour se financer les études. Moi, je vais travailler à l'ADMR à Arzacq, l'aide à domicile en milieu rural pendant 15 jours." regrette Vanina Daumale, étudiante en deuxième année de BTS développement et animation en milieu rural.

"La mensualité de décembre est en cours de liquidation" répond le Crous

Contacté par France Bleu Gascogne, le Crous, chargé de verser ces bourses, précise dans un communiqué de presse que "la mensualité de bourse de décembre est en cours de liquidation. Il n’y a pas de retard pour le paiement de la mensualité de janvier."

De son côté, le ministère de l'agriculture indique que le solde correspondant aux bourses des étudiants en lycée agricole a été versé au Crous en août 2018 pour une période qui va jusqu'au mois de janvier 2019.