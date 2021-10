Les étudiants et enseignants de l'École des Mines de Saint-Étienne sensibilisés au consentement

Les étudiants et les enseignants de l'École des Mines de Saint-Étienne ont testé un nouveau programme en réalité virtuelle, pour mieux détecter et prévenir les violences sexistes et sexuelles. A travers cet outil novateur, ils se sont mis dans la peau d'une étudiante, victime de ces violences.

Les étudiants et les enseignants de l'École des Mines de Saint-Étienne ont testé un nouveau programme en réalité virtuelle ce mardi soir, pour mieux détecter et prévenir les violences sexistes et sexuelles. A travers cet outil novateur, ils se sont mis dans la peau d'une étudiante, victime de ces violences.

La réalité virtuelle au service de la sensibilisation

Quand ils enfilent leur casque de réalité virtuelle, les étudiants et les enseignants sont plongés dans le quotidien d'une jeune élève. "On a voulu montrer des scènes tirées de faits réels ou qui se rapprochent beaucoup de la réalité" explique Camille, 21 ans, en deuxième année à l'Ecole des Mines, qui a participé à l'élaboration du scénario.

Des attouchements comme ça, en soirée, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense

Dans la vidéo, on assiste ainsi à une scène où la jeune femme est victime d'attouchements, pendant une soirée alcoolisée. "Des attouchements comme ça, en soirée, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense" souligne Camille, qui attendait une telle opération de sensibilisation au sein de son école. En février dernier, l'École des Mines de Saint-Étienne avait mis en place une cellule d'écoute suite à des signalements d'agressions sexuelles au sein de l'établissement. "L'ambiance est encore pesante, il y a 20% de filles dans notre école, et il y a des situations d'agressions, de discriminations et des paroles sexistes" regrette Camille.

De son côté, l'École des Mines de Saint-Étienne veut prendre le sujet à bras-le-corps. Cette sensibilisation via la réalité virtuelle fait partie des actions menées pour lutter contre ces violences sexuelles et sexistes. "Aujourd'hui, il y a une tolérance zéro" selon Hélène Pangot, responsable de la mission diversité dans l'établissement.