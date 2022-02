Les étudiants infirmiers de la pharmacie Saint-Siméon doivent renoncer à effectuer des dépistages à domicile

Tout juste annoncée, l'opération ne verra finalement pas le jour. La pharmacie Saint-Siméon ne proposera pas de tests antigéniques à domicile ou en entreprise. Le gérant, Jean-Paul Furon, a dû s'y résoudre après avoir reçu une dizaine d'appels téléphoniques par des infirmiers libéraux. Ces derniers dénoncent une concurrence déloyale.

Une dizaine d'étudiants infirmiers en deuxième et troisième année avait monté une équipe de testeurs prête à se déployer sur Auxerre et ses alentours. Ils devaient travailler en tant que prestataires pour la pharmacie Saint-Siméon et être rémunérés à hauteur de cinq euros par test effectué.

Catherine Jochmens-Moraine considère que le projet des étudiants constituerait une perte d'activité pour les infirmiers libéraux. Copier

La colère des infirmiers libéraux qui a mené l'annulation de ce projet est compréhensible selon Catherine Jochmens-Moraine, l'ancienne présidente de l'ordre régional des infirmiers libéraux, toujours élue. "C'est une concurrence par rapport aux infirmiers libéraux installés, ça s'est clair, explique cette infirmière icaunaise. Qu'ils le fassent dans une démarche de santé publique, on pourrait le concevoir, c'est à dire qu'il faudrait qu'ils le fassent avec l'ARS par exemple, mais pas avec une officine. L'officine a une activité commerciale, que nous, nous n'avons pas."

Les étudiants continueront tout de même à effectuer des tests au sein de l'officine, comme ils le font depuis un mois.