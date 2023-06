Les étudiants ont du mal à trouver un job saisonnier dans le Nord Franche-Comté

En rencontrant des étudiants et terminales dans les rues de Belfort, le même mot revient quand on leur demande comment s'est passée leur recherche de boulot d'été : "la galère". Un peu partout en France, les employeurs font la chasse aux saisonniers. Le gouvernement a même présenté un plan d'action pour lutter contre la pénurie de main d'œuvre. L'année dernière déjà, plus de la moitié des 150 000 postes de saisonniers sont restés vacants. Mais dans le Nord Franche-Comté, c'est tout l'inverse. Il y a plus d'étudiants en recherche de job d'été, que d'offres sur le marché.

"J'ai envoyé 8 CV, confie Victoria, une Belfortaine. En restauration, garde d'enfants, garde d'animaux. On ne m'a pas rappelée après, je me retrouve sans rien. Je n'ai même pas été prise aux Eurocks." La jeune femme de 18 ans n'est pas la seule dans cette situation. Son amie Lisa pourra, elle, travailler au Festival, sur les berges du Malsaucy, mais ça ne représente que deux jours : "Ça ne fait pas beaucoup. Je vais devoir chercher ailleurs, mais je n'y crois pas. De ce que m'ont dit mes amis, c'est compliqué de trouver, même dans des fast-food".

Encore quelques offres disponibles, mais pas forcément compatibles avec les profils

Pourtant, selon, Sophie Cheviron, la directrice du Bureau Info Jeune, pour la première fois un mois de juin, il reste encore quelques offres à pourvoir. "Bon ce n'est pas le haut du panier mais il y en a quelques unes", concède-t-elle. Des offres en hôtellerie-restauration, pour de l'aide à domicile ou encore de la surveillance de baignade. D'après Jean-François Locatelli, le fait que quelques offres n'aient pas encore trouveur s'explique par la baisse du chômage dans la région depuis un an : "Moins de demandeurs d'emploi, et donc de personnes susceptibles de se tourner vers des jobs de saisonnier".

Mais selon lui, pas de doute, il y a plus de demande que d'offre. Cela s'explique par le fait que la région n'est pas très touristique, mais également car elle compte peu d'exploitations agricoles et viticoles. "Le Nord Franche-Comté est moins demandeur de saisonniers que d'autres territoires, détaille-t-il. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'offres, mais simplement, la région est marquée par des secteurs qui demandent des compétences sur le temps-long, comme l'industrie, le BTP ou l'hôtellerie-restauration."

Selena, une élève de terminale a bien senti que même pour les emplois saisonniers, les recruteurs demandaient des candidats avec de l'expérience. Frustrant pour la jeune femme, sans job cet été : "On veut justement se faire de l'expérience, sauf qu'ils ne nous prennent pas parce qu'on n'en a pas. Tout est plus compliqué quand on est jeune. On galère beaucoup plus". Au final, parmi la quinzaine de jeunes rencontrés à Belfort, aucun n'a pu trouver de boulot pour l'été.