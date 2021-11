Ces étudiants rennais se mobilisent pour leurs camarades en difficulté

Le syndicat Union Pirate des universités Rennes 1 et 2 se mobilise pour les étudiants les plus précaires. Des collectes alimentaires sont organisées à la sortie des grandes surfaces rennaises.

Les bénévoles du syndicat Union Pirate des deux universités rennaises se mobilisent pour leurs camarades les plus précaires. Le plus souvent possible, ces étudiants organisent des collectes à la sortie des magasins alimentaires : "on le fait régulièrement dans des petits supermarchés, comme au U Express de la place Hoche" explique Alice Thébaud, du syndicat Union Pirate à Rennes 1, mais face à une précarité plus importante, les syndicats des deux universités organisent ensemble des collectes dans l'un des plus grands centres commerciaux de la métropole : "on vient au centre Alma pour avoir une collecte de plus grande ampleur et distribuer des denrées alimentaires et hygiéniques aux étudiants qui ressentent le besoin de venir" poursuit la bénévole qui précise qu'aucune condition de ressources n'est nécessaire pour les étudiants qui souhaitent bénéficier de ces dons. La distribution des denrées récoltées cette semaine se fera à la rentrée, après les partiels.

REPORTAGE - Les étudiants mobilisés au centre commercial Alma de Rennes Copier

La précarité étudiante : "un fléau"

La précarité étudiante est un "fléau accentué par la crise sanitaire" poursuit cette bénévole. "Aujourd'hui il y a énormément d'étudiants qui ont perdu leur travail à cause de la crise, les restaurants ont fermé, les bars aussi : les étudiants n'ont plus de ressources !" Les bénévoles présents à cette collecte au centre commercial Alma dénoncent également la méthode d'attribution des bourses. Ils réclament aussi un retour du repas à 1€ pour tous les étudiants au restaurant universitaire, et pas seulement pour les élèves boursiers.

Alice Thébaud : "étudier la faim au ventre, ce n'est pas acceptable" Copier

Le syndicat Union Pirate de Rennes est présent ce vendredi 19 novembre et samedi 20 novembre au centre commercial Alma pour poursuivre leur collecte alimentaire.